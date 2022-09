Tre delle criptovalute più trendy del mercato: MetaCryp, Polkadot e Polygon

FOTO

Moltiplicate le vostre finanze con MetaCryp

MetaCryp vuole creare un nuovo universo. Un universo che rende lo stare in camera tutto il giorno un'esperienza divertente, anziché una fuga solitaria dalla vita quotidiana. La comunità MTCR mira a mettere in contatto gli utenti online attraverso giochi divertenti, eventi e varie caratteristiche affascinanti.

Grazie alla struttura di gioco Play2Earn, i giocatori possono finalmente mettere a frutto il proprio talento. Più vincono, più guadagnano. È davvero così semplice. Ma a differenza del gioco tradizionale, i giocatori non sono soli. Le opportunità di socializzare con persone che la pensano allo stesso modo sono infinite.

Grazie alla tecnologia blockchain decentralizzata, il token Metacrypt è la chiave per un mondo alternativo migliore. Gli utenti di MTCR possono anche creare il proprio avatar, che è completamente personalizzabile e permette loro di diventare la persona che hanno sempre voluto essere.

A parte il gioco, uno dei principali punti di forza di MetaCryp sono i suoi token non fungibili. Ciò significa che ogni token è assegnato a un asset specifico e si riferisce a una forma individualizzata di dati. Pertanto, l'acquisto di un token MTCR ha un significato maggiore rispetto ad altre criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

Superare le barriere finanziarie con Polkadot

Polkadot si concentra sullo sviluppo di un fiorente ecosistema di blockchain specializzate, altrimenti note come parachain. DOT assicura una comunicazione senza soluzione di continuità tra varie app e servizi per ottenere un web versatile e personalizzabile.

A parte il gergo, non bisogna sottovalutare la redditività di Polkadot. Gli utenti possono scalare enormemente le loro finanze con l'aiuto di validatori per ottenere numerose blockchain. Le transazioni vengono poi distribuite su più blockchain parallele per aumentare ulteriormente la scalabilità.

Il prezzo di Polkadot è attualmente di 7,58 dollari, il che lo rende un investimento estremamente economico. È perfetto per coloro che sono scettici nei confronti delle criptovalute e temono che il mostro delle criptovalute si porti via tutti i loro soldi.

Non c'è davvero nulla di cui aver paura, perché il DOT sembra andare di bene in meglio negli ultimi tempi ed è solo questione di tempo prima che entri in competizione con i grandi del mercato delle criptovalute.

Non aspettate troppo; investite in Polygon

Polygon si concentra sul settore dei giochi e dell'intrattenimento e la sua moneta può essere utilizzata per accedere a un'ampia gamma di applicazioni.

Inoltre, quando gli utenti acquistano MATIC, possono votare le modifiche apportate a Polygon. Quindi, a differenza di molte altre criptovalute, chi fa parte della comunità di Polygon si sente parte del futuro della criptovaluta e non un semplice investitore.

Non è una coincidenza che Polygon sia al numero 12 del mercato delle monete. Il suo prezzo basso e la sua tendenza al rialzo la rendono un'opzione allettante per i principianti delle criptovalute. Tuttavia, assicuratevi di non perdere il treno di Polygon perché più questa criptovaluta diventa popolare, più varrà in futuro.

Pensieri finali

MetaCryp, Polkadot e Polygon sono tutti esempi perfetti di criptovalute dal potenziale fenomenale.

MTCR sta ridefinendo gli aspetti comunitari e sociali della criptovaluta, per cui investire non è solo un'attività per fare soldi.

DOT sta mettendo a disposizione degli utenti nuove strategie per aumentare il loro rendimento, come le blockchain multiple e specializzate.

MATIC sta dando potere ai suoi investitori introducendo un modello democratico che consente loro di definire le politiche future della moneta.

