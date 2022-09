Addio alla Regina Elisabetta II che nel 1959 ricevette in dono il Tartufo d'Alba

Il Comm.re Roberto Ponzio e la gratitudine della Regina Elisabetta per il tartufo bianco ricevuto nel 1959 (Foto: museotartufoalba.it)

Il mondo intero piange la scomparsa della Regina Elisabetta II, che si è spenta questo pomeriggio, all'età di 96 anni, nella sua residenza di Balmoral, in Scozia, dove aveva trascorso le vacanze estive.

Da ore ormai l'Inghilterra e non solo era in apprensione per la notizia, comunicata attraverso i canali ufficiali della famiglia reale, sulle fragili condizioni di salute della sovrana.