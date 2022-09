Domenica a Mondovì gran finale per il 10° campionato italiano di Bocce Quadre

Le competizioni prenderanno il via domenica 11 settembre in piazza Maggiore a partire dalle 11 e si concluderanno nel tardo pomeriggio con la proclamazione dei vincitori e di Miss BQ.

"Siamo lieti di annunciare - dicono dall'associazione BQ - che sarà presente una troupe di Studio Aperto per documentare le fasi salienti del campionato. Per questo ci piacerebbe avere piazza Maggiore piena di gente e poter gridare tutti insieme un grande 'Italia uno'. Vi aspettiamo!"

Per l'occasione in piazza sarà allestito un laboratorio speciale che mostrerà come nascono le bocce quadre, mentre nella bottega di via Vico 36/A si potrà visitare il piccolo museo dedicato alle BQ.