Primo giorno di scuola, spunta il cartellone dei 'Fridays For Future' per lo sciopero globale [VIDEO]

Primo giorno di scuola per gli studenti del liceo classico e scientifico "Pellico-Peano". Nel giorno che segna l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023 si sono riuniti davanti all'ingresso dell'Istituto quattro attivisti del movimento Fridays For Future di Cuneo sorreggendo uno striscione che sponsorizza lo sciopero globale che si terrà venerdì 23 settembre.

La manifestazione si terrà in concomitanza mondiale in in diverse piazze, anche nel comune di Cuneo. Si partirà da Piazza Europa dove si snoderà il corteo per la salvaguardia dell'ambiente.

La data arriva a pochi giorni dall'appuntamento elettorale del 25 settembre. Secondo Luca Bellini, referente cuneese di FFF: "Nelle agende della politica il tema ambientale non è presente a sufficienza. Queste saranno le elezioni climatiche. La prossima legislatura durerà cinque anni. Gli scienziati ci dicono che abbiamo sette anni per ridurre le emissioni e quindi sarà il periodo in cui l'Italia dovrà agire."

Nel video l'intervista a Luca Bellini.