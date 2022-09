Savigliano, addio a Regina Lodi, che collaborò attivamente alla Resistenza come "Aurora"

Si è spenta all'età di 97 anni Regina Lodi, conociuta con il nome di battaglia “Aurora”, che durante la guerra e la Resistenza batteva a macchina i testi dei volantini e dei comunicati della stampa clandestini.

Di seguito riceviamo e pubblichiamo l'affetuoso ricordo dell'ANPI Saviglianese.

Regina Lodi, nome di battaglia Aurora, non è più tra noi.

Saviglianese, classe 1925, figlia del sindacalista Giovanni Lodi e moglie di Pietro Bigo, partigiano garibaldino della Brigata Sap Carando, era solo una ragazza quando collaborò con la Resistenza battendo a macchina volantini e comunicati della stampa clandestina.

Nel dopoguerra fece parte dell’Unione Donne Italiane e negli ultimi anni diede un importante contributo alla tutela della memoria della Resistenza saviglianese collaborando nel 2014 con l’ANPI saviglianese e con l’Archivio Storico cittadino nel progetto documentaristico “Aurora. Savigliano racconta la Resistenza”.

A nome dell’Anpi – Sezione di Savigliano porgo le più sentite condoglianze ai famigliari.

Grazie Regina per essere stata Aurora, per aver voluto esserlo di nuovo e per averci ricordato che ognuno di noi deve fare la sua parte, per difendere i valori di democrazia e libertà.

Come recita una canzone dei giovani studenti del movimento antinazista La Rosa Bianca:

“Quando si avvicina il momento in cui si avrà bisogno di te, sii pronto e gettati nel fuoco, come l’ultimo ceppo”.

La presidente dell’ANPI – Sezione di Savigliano

Silvia Olivero