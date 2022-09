Staffetta resistente: da Cuneo a Paraloup in bici all’insegna della libertà

Nell’ambito del Cuneo Bike Festival e della Karma Clima Experience dei Marlene Kuntz, martedì 20 settembre la Fondazione Nuto Revelli organizza una biciclettata amatoriale da Cuneo alla Borgata Paraloup a Rittana.

In questo capitolo narrativo di Karma Clima, i Marlene Kuntz apriranno la staffetta resistente accompagnati dal coach Oliviero Alotto, ultra runner e biker di origini torinesi, appassionato di enogastronomia e attento alle tematiche ambientali.

La partenza della staffetta è alle ore 9.00 da piazza Europa, con ritrovo alle ore 8.30. Con la guida di Stefano Melchio, accompagnatore cicloturistico, le staffette percorreranno la ciclovia sul lato del Fiume Gesso nel Parco Fluviale fino a Gaiola, per poi intraprendere la salita sulla strada che da Rittana porta a Paraloup.

L’itinerario è di 32km, con un dislivello di circa 1100m.

Possibilità di partecipare con bici elettriche e muscolari (mountain bike), anche solo per una parte del percorso.

L’iscrizione è gratuita per tutti i partecipanti su www.paraloup,it

Tutti i partecipanti che si iscrivono e si accreditano prima della partenza - ore 8.30 - verranno omaggiati con il pacco staffetta e la traccia gps del percorso.

Con coraggio e consapevolezza le staffette della Resistenza recapitavano fogli ciclostilati cuciti nelle fodere dei cappotti e nascosti nei tubolari delle bici. Così, lungo il percorso verso Paraloup, sede della banda partigiana Italia libera, tutti i partecipanti in bici come vere staffette partigiane incontreranno delle prove da superare e recapiteranno messaggi di resistenza e di pace, pensieri sull’ambiente scritti dai Fridays for Future di Cuneo e da alcuni studenti delle scuole del territorio.

Nei posti di blocco è previsto anche un rifornimento di acqua e spuntini.

All’arrivo per pranzo pastasciutta offerta a tutte le staffette al ristoro di Paraloup.

La discesa di ritorno è in autonomia.

La staffetta resistente è promossa da Fondazione Nuto Revelli, Paraloup Impresa Sociale, Parco Fluviale Gesso e Stura, Comune di Cuneo, Bike Park Tajarè e BBox, in collaborazione con il Comune di Rittana e con il sostegno della Fondazione CRC

Per maggiori informazioni: prenotazioni@paraloup.it