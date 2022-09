Esperienza e lungimiranza: Raspini S.p.A. è partner del Circolo dei Lettori di Torino

L’accordo è stato reso noto nella mattinata di martedì 12 settembre durante la presentazione del ricco calendario 2022/23 del Circolo dei Lettori. La volontà di legare il marchio Raspini a una delle maggiori istituzioni culturali della città di Torino, ben si adatta alla politica aziendale che ha nell’attenzione al territorio e alla possibilità di creare interazioni, uno dei suoi punti focali.

Con oltre 70 anni di storia a forte componente familiare, Raspini S.p.A. è azienda leader nel mercato dei salumi. Nata in Piemonte nel 1946, ha saputo rinnovarsi e innovarsi sempre perseguendo i valori della tradizione e dell’alta qualità.

È quindi di fondamentale importanza trovare i giusti partner per attuare iniziative volte a migliorare il futuro. Da sempre Raspini è attenta sostenitrice del mondo della cultura e dello sport, soprattutto quando interessano e valorizzano il Piemonte. Questa partnership apre quindi le porte a nuove possibilità per far conoscere e apprezzare il lavoro dell’azienda ai frequentatori, perché presente con i suoi prodotti e con il suo marchio nel punto ristoro del Circolo dei lettori, ma offrirà anche possibilità di sviluppo con nuovi e interessanti progetti e future occasioni di incontro.

Esperienza e lungimiranza sono concetti fondanti per Raspini, il loro perfetto equilibrio, consente di mantenere una chiara visione del cammino aziendale. In quest’ottica appare naturale il forte impegno dell’azienda nel supportare e attivare importanti processi di innovazione che garantiscono qualità, sicurezza e cura nei confronti dei prodotti, mantenendo però la stessa attenzione per l’ambiente e per il territorio.