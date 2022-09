TOP 5 Casino non AAMS Italia 2022

Che bell'epoca in cui vivere per i giocatori di gioco online! Le ultime novità introdotte hanno fatto del gambling un business ancor più fruttuoso, dal momento che i players italiani hanno potuto contare su di un gameplay più avvincente e su giochi effettivamente più caratteristici, oltre che reali quanto basta (certo, i protagonisti di alcuni games sono antropomorfi e via discorrendo, quindi di realistico potrebbe esserci poco). Ad ogni modo, se oggi stiamo redigendo questo articolo, è per una semplice ragione: farti scoprire i migliori casino online in Italia non AAMS. Consiglieremo i top casino trovati e giocati dopo una lunga ricerca! Pertanto, ecco la nostra classifica!

Che cosa s'intende con casino non AAMS?

Prima di cominciare a elencare il tutto, però, intendiamo fare le dovute premesse, o meglio dire, esporre le dovute spiegazioni. Qualora non sapessi cosa sia un non AAMS casino, non preoccuparti, perché è una cosa semplicissima da ricordare! Praticamente, tutti i casino online italiani sono gestiti dall'AAMS, ovvero l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che ne sorveglia le attività e ne assicura il gioco regolare. È esclusivamente italiana. Ora, questo vale per i casinò online soldi veri italiani e quindi per aziende effettivamente residenti nello stivale; per quel che concerne le società straniere che vogliono operare nel nostro paese, è necessario che dispongano dell'autorizzazione all'esercizio di un altro ente che potremmo definire similmente a una “versione straniera” (dicendola in soldoni) dell'Amministrazione Autonoma nostrana.

Come funzionano i casino non AAMS?

Il loro funzionamento, in realtà, non differisce dalle modalità dei casino online italiani. Ci sono ovviamente dei dettagli che cambiano da casino in casino, come ad esempio la possibilità di ottenere bonus con o senza il deposito. L'importante è che i virtual in questione abbiano il timbro di un ente che ne assicura il corretto gioco e la casualità di certe sue componenti (roulette e slots). Le tre migliori destinazioni da viaggio per i giocatori in Italia offrono buoni prototipi di casinò sicuri! Anche i metodi di pagamento divergono a seconda degli ideali del casinò virtuale, ma in generale ci sentiamo di affermare che i casino non AAMS migliori e i casino AAMS si stiano velocemente aggiornando per consentire transazioni con un numero ingente di banche, portafogli digitali e valute (criptovalute comprese).

Come scegliamo i casinò non AAMS?

Una bella domanda che tu, lettore, hai l'assoluto diritto di porci. Ebbene, nella tabulazione che incontrerai a breve, sono stati inseriti dei casino rispettanti svariati criteri. Il primo è senza dubbio la giocabilità e il divertimento che ne concerne: dopotutto, chi mai vorrebbe approcciarsi a un gioco noioso? Noi no. Il secondo riguarda la probabilità di ricevere bonus deposito o meno, essi arricchenti la vincita. Per terzo, teniamo in considerazione la quantità di intrattenimenti presenti sulla piattaforma. Sono stati tutti provati da noi, e siccome abbiamo ricevuto in cambio emozioni e sensazioni difformi, tieni bene a mente che non si tratta di un'esposizione dal migliore al peggiore o viceversa!

Gli svantaggi dei casinò non AAMS

Sinceramente, è difficile parlare di svantaggi, in tal caso: siamo onesti. I giochi sono legali, verificati e giusti sotto tanti punti di vista, quindi ci riesce arduo pensare o trovare un aspetto che non ci aggrada. Tuttavia, vogliamo essere oggettivi. Uno svantaggio? Pensiamo all'assistenza che, in maggioranza, è disponibile soltanto in lingua inglese. Per alcuni giocatori potrebbe essere un problema, effettivamente. Oltretutto, pare siano pochi i casino non AAMS Paypal.

I Casino non AAMS sono sicuri?

Sappiamo cosa potresti aver pensato: siccome non appartengono allo Stato italico, potrebbero nascondere qualche insidia al loro interno. Il compito datoci è quello di far capire la verità, sai? E diciamo che i casino online no AAMS sono, in realtà, sicuri. Consigliamo, però, di dare un'occhiata all'ente che ne attesta la corretta gestione. Un virtual è definito “sicuro” allorché, messo periodicamente al giudizio di un ente, passa tutti i test relativi alla sicurezza. I casino di seguito sono ovviamente fidati.

I casino online non AAMS sono affidabili?

Vale lo stesso discorso fatto sopra. Certo che lo sono, a patto che posseggano il timbro che ne attesti il corretto svolgimento di tutte le operazioni; ciò vale a dire: transazioni che vanno sempre a buon termine, sito adeguatamente protetto da eventuali attacchi hacker, giochi casuali che seguono probabilità randomiche e giochi da green table che mettono alla prova le abilità del giocatore. Non dar retta alle male lingue, ci raccomandiamo!

Lista dei casinò online più affidabili

Eccoci giunti all'evento che stavi aspettando più di qualsiasi altro. Con i seguenti nomi vogliamo offrirti una panoramica di gioco affidabile, corretta, frizzante e capace di farti vincere un bel gruzzolo grazie ai bonus deposito minimo 5 euro (o diversi). Alla fine spetterà a te decidere! Fa la scelta che ritieni più appropriata e preparati alla sfida!

Librabet casino

Cominciamo col botto. Se stai cercando un casino online che permetta di divertirti in tutta tranquillità, lo hai trovato. I pagamenti su Librabet sono criptati e protetti da una resistente blockchain, il che li rende praticamente non rintracciabili da malintenzionati. In addizione, i bonus giornalieri sono tra i migliori nel panorama casino online. Il servizio clienti è telefonico e in lingua inglese, ma gestito da professionisti seri e pronti ad aiutare in qualsiasi momento.

Rabona casino

Questo online casino ci ha stupiti fin dal primo incontro. Le scommesse sportive che mette a disposizione, supportare da slot machine di tutto rispetto, ci hanno catturato come se non ne avessimo mai viste alcune. I metodi di pagamento sono estremamente affidabili, così come i dealer che, dal vivo, si occupano di intrattenere professionalmente i players al tavolo. Crediamo che chiunque internauta appassionato di casino, trovi speciale questo casinò.

Wazamba

Una bella grafica salta subito all'occhio, giusto? Ebbene, Wazamba si presenta come un website casino davvero bello da vedere. Il sito è inoltre accessibile da desktop e smartphone, il che lo rende perfetto per numerosi gamers. I bonus, poi, che te lo diciamo a fare! Un dono di benvenuto del 100% fino a 500euro, più 200spin in regalo. Un'ultima chicca... L'assistenza e la live chat sono in italiano!

Slotto Jam

Potrebbe essere definito il campione delle cosiddette “macchinette”. Ce ne sono a bizzeffe e tutte estremamente divertenti da giocare. Puoi salvare i giochi preferiti all'interno di un'omonima cartella e contare su di un'assistenza che si mette subito a lavoro.

Playamo Casino

Fondato nel 2020, Playamo ha conquistato i cuori migliaia e migliaia di players grazie al website intuitivo e ai bonus disparati che vanno da quelli di benvenuto ai medesimi periodici. Il casino offre un'offerta complessiva irrinunciabile ed è questo uno dei motivi che fanno di esso uno dei casino non AAMS 2022 più scelti dall'utenza.

Conclusioni

È stato piacevole offrirti un punto di vista generale sui migliori giochi casino online non AAMS del momento. Riteniamo siano uno più bello dell'altro! Provali tutti, se sei indeciso. Ce ne sarà sempre qualcuno che ti attrarrà maggiormente per un dettaglio particolare. Non dimenticare di giocare responsabilmente e di scegliere il casino con criterio!