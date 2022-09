Gli albergatori di Cuneo incontrano il nuovo comandante dei vigili del fuoco: "Massima collaborazione per prevenire sinistri"

Il Presidente dell'Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, Comm. Giorgio Chiesa, aderente a Confcommercio della Granda, ha incontrato l’Ing.Corrado Romano, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per un cordiale e interessante appuntamento istituzionale.



“È stato un incontro molto positivo – afferma Giorgio Chiesa – nel quale ho rappresentato al Comandante provinciale le problematiche più urgenti del settore del Turismo, in particolare, quelle legate al settore alberghiero, fortemente interessato dalla normativa antincendio e a quello dell’intrattenimento, sottolineando la necessità di una stretta vigilanza nei confronti di eventi organizzati in luoghi non propriamente dedicati a tale scopo”.



“Auguro al nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco Ing. Romano - conclude il presidente Chiesa - buon lavoro, offrendo la massima disponibilità dell’Associazione Albergatori e di Confcommercio a supporto del Comando nelle varie iniziative necessarie per la prevenzione”.