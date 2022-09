Il tenente colonnello Angelo Gerardi è il nuovo comandante del Reparto Operativo dell'Arma

Mattinata di presentazioni, oggi 16 settembre, presso il comando provinciale dell'Arma di corso Soleri, dove il comandante colonnello Giuseppe Carubia ha presentato agli organi di stampa i nuovi comandanti.

Ha preso servizio nella giornata di ieri, al comando del Reparto Operativo, il tenente colonnello Angelo Gerardi. Classe 1970, nato a Roma ma cresciuto a Cagliari, proviene dal comando compagnia di Chiavari. Dopo tante esperienze lavorative in centro Italia - Rieti e Frascati - e al sud, in particolare a Messina, approda per la prima volta in Piemonte.

"Da sabaudo meridionale - scherza Gerardi - approdo finalmente in Piemonte. Una nuova sfida, per me, che porterò avanti con il massimo impegno e con la massima disponibilità verso gli organi di stampa". Gerardi sostituisce il tenente colonnello Marco Pettinato, trasferito a Torino.

Nuovi comandanti anche per le Compagnie di Fossano e Savigliano.

Il capitano Andrea Lisci, nativo di Rieti, classe 1993, comanderà a Fossano, al posto del capitano Balsamo, trasferito a Iesi. Ultimo incarico, per Lisci, a Marcianise, in provincia di Caserta. Per lui anche un importante incarico di 9 mesi in Iraq e un'esperienza in Calabria.

A Savigliano il nuovo comandante, per i prossimi anni, sarà il maggiore Luca Giacolla. Prende il posto del capitano Antonio De Vita, trasferito al comando Compagnia di Massa Carrara.

45 anni, sposato con due figli, Giacolla è entrato nell'Arma nel 2003, dopo un periodo nell'Esercito e nell'Aeronautica. Per lui, nativo di Savona, cresciuto in Sicilia e con una nonna del Cuneese, il Piemonte è una conferma. E' stato infatti a Nichelino e Chivasso.