Rocca de' Baldi, si chiude l'era "Curti": il saluto del sindaco nell'ultimo consiglio

Oltre all'approvazione del PEF TARI e le relative tariffe, sono state apportate alcune integrazioni al Bilancio ed alcune modifiche ai capitoli di spesa per consentire l'ultimazione e la prosecuzione dei lavori in programma.

Un ulteriore intervento contributivo, di premialità, potrebbe essere aggiudicato con un progetto comune sul territorio programmato con i Comuni limitrofi, che integri quella che è la destinazione principale; il contributo sulla progettazione pista ciclabile tratto Crava-Magliano Alpi da parte della Fondazione CRC integrato dal contributo sul cofinanziamento all'opera di 25Mila € (lavori per circa. 990mila euro, di cui 80% a carico Regione Piemonte) che verranno erogati nel caso il Comune risulti assegnatario dei fondi previsti dal Bando "PieMonta in bici".

Sono state assegnate risorse ai capitoli di spesa che prevedono interventi al Parco del Castello nell'ambito del progetto "Giardino di delizie" - finanziato dalla CRC per 15mila euro, alla manutenzione degli immobili comunali, alla sistemazione di aree verdi e gioco, alla segnaletica e messa in sicurezza delle strade, in particolare nel tratto urbano di Crava ed in quello interessato dalla S.P. 422 nell'abitato di Crava - area antistante il plesso scolastico.

"L'Amministrazione Comunale - precisa il sindaco Bruno Curti - è particolarmente grata alla Fondazione CRC, che anche nel corso dell'ultimo Consiglio presieduto da Ezio Raviola ha mantenuto il suo sostegno e la sua vicinanza alle esigenze del territorio. In particolare, ringraziandolo, facciamo gli auguri per il nuovo incarico presso Compagnia di S.Paolo all'insegna della proficua e fattiva collaborazione manifestata in questi anni".

Il Consiglio si è chiuso, non senza un momento di commozione, con il Saluto del Sindaco: "Stimatissimi Consiglieri, Gent.mo Segretario Comunale, questo è molto probabilmente l’ultimo Consiglio del mandato 2019-2024 di Sindaco e anche del mio impegno amministrativo nel Comune di Rocca dè Baldi.

La decisione di non candidarmi alle prossime Amministrative, resa nota il 10 di prile, come ho scritto, non è stata una scelta facile ma responsabile visti i complessivi 25 anni di presenza di cui 15 come Sindaco ed in particolare vista la giusta possibilità che l’esperienza di Amministratore possa essere svolta da chi ha nuove idee, slancio e volontà di impegno civico a giovamento della Nostra Comunità. Non che questa sia mai venuta meno ma intelligentemente bisogna considerare quanto sopra.



"I temi ed i lavori sui quali ci siamo impegnati a fondo - ha proseguito - non avrebbero però potuto essere trattati, gestiti, impostati se non avessimo avuto la collaborazione del Personale tutto che molte volte, ben al di la di quanto contrattualmente dovuto, hanno profuso il loro impegno dimostrando una forte sensibilità ed attaccamento al nostro Comune"



Il ringraziamento è stato rivolto ai Sigg.ri Consiglieri, alla Giunta ed al Segretario Comunale Dr.ssa Laura Baudino per la collaborazione avuta in momenti non facili che hanno caratterizzato il quinquennio (in primis il Covid-19) ed ai rapidi cambiamenti che hanno coinvolto la macchina amministrativa e che l'hanno sovente indotta a repentini mutamenti di programma sotto la spinta dei Bandi PNRR, di non facile gestione.

"Primo cittadino e dunque primo responsabile. - ha concluso Curti - E’ un pensiero che mi ha accompagnato per 15 anni e con il quale mi sono quotidianamente confrontato. Un grazie dunque sentito viene rivolto alla popolazione che mi, e ci, ha dato fiducia ed alla quale speriamo aver mancato meno possibile nelle attese e per la quale confermiamo aver profuso il dovuto massimo impegno. Impegno che rimarrà ovviamente immutato fino alla fine del mandato. Lasciamo quindi alla Nuova Amministrazione un bagaglio di attività avviate, alcune già finanziate, altre sostenute con la partecipazione a Bandi già predisposti ed altre con progetti già approvati in attesa della fonte dedicata al finanziamento. Buon lavoro dunque, con l’impegno di tutti noi (si rimane sempre informalmente nel ruolo, non dimentichiamolo) a supportare quanto in essere in uno con le nuove idee per la crescita e lo sviluppo della Comunità Roccadebaldese che mi rimarrà sempre nel cuore. Viva la Repubblica Italiana, Viva il Comune di Rocca dè Baldi."