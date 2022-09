LGBTQIA+, domani a Cuneo il sit-in di Apertamente: "Solidarietà agli attivisti di Belgrado"

Domani, sabato 17 settembre alle 17, i membri di ApertaMente associazione LGBTQIA+, scenderanno in strada per manifestare solidarietà agli attivisti dell'EuroPride di Belgrado.

"L'opposizione del governo serbo e il divieto delle autorità contro la marcia del Pride sono un atto liberticida, in contrapposizione alle norme sottoscritte dalla Serbia con il Consiglio Europeo e in assoluto disaccordo con la 'Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo', dovendo lo Stato essere garante della libertà di pensiero, espressione e manifestazione pacifica" -così dichiarano in una nota stampa Dante Anderlini e Alice Depetro, rispettivamente Segretario e Tesoriera dell'Associazione LGBTQIA+ "ApertaMente".