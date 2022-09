Anche "Gli spigolatori" partecipano alla 'Pigiama run' di CUneo

È un luogo comune non troppo lontano dalla realtà che gli intellettuali e, più in generale, gli studiosi non amino praticare l’attività fisica, dopotutto nulla è più lontano dallo sport della sedentarietà di chi si gode un buon libro, ma quale migliore occasione per far alzare dal divano anche il più reticente dei lettori se non un evento benefico? È proprio questo ciò che ha pensato l’associazione culturale monregalese Gli Spigolatori, che ha da poco reso nota tramite i suoi canali social la sua partecipazione alla Pigiama Run di Cuneo, che si terrà venerdì 30 settembre alle ore 18.30 con ritrovo al parco Parri.

La Pigiama Run, giunta ormai alla quarta edizione, è una corsa e camminata non competitiva, organizzata in 17 città italiane per raccogliere fondi per le oncologie pediatriche. La LILT di Cuneo, promotrice della manifestazione per il nostro territorio, destinerà i fondi al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Savigliano. Perché il pigiama? Per vicinanza e solidarietà con i bambini malati, costretti a letto per lunghi periodi a causa della malattia e delle terapie. Un modo, per i partecipanti, per raccogliere fondi divertendosi e affrontando con ironia lo spettro della malattia.

Chi volesse partecipare alla Pigiama Run con il team podistico dell’associazione Gli Spigolatori può iscriversi al link bit.ly/pigiamarun-22-fb indicando Cuneo come città di riferimento e inserendo nelle proprie generalità nome, cognome e dicitura “Spigolatori”.

Tutti gli iscritti col nome Gli Spigolatori riceveranno un nastrino giallo, colore del logo dell’associazione, così da portare nelle vie di Cuneo un mare di nastrini. Un mare di nastrini per un mare di bambini.