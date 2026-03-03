Cucina e riscatto, all'Alberghiero "Donadio" si conclude il laboratorio della sezione carceraria di Cerialdo

Venerdì 13 febbraio, presso la Casa Circondariale di Cerialdo a Cuneo, le classi della sezione carceraria dell’Istituto Alberghiero “Donadio” di Dronero hanno concluso il ciclo di laboratori dedicati alla cucina sostenibile e territoriale.

Protagonisti gli oltre 20 studenti iscritti al corso triennale di qualifica professionale “Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”, che hanno lavorato su temi fondamentali come lotta allo spreco alimentare, sostenibilità, stagionalità, valorizzazione dei prodotti del territorio e rilettura delle tradizioni enogastronomiche in chiave multiculturale.

Le attività, condotte insieme ai docenti e agli esperti esterni, hanno alternato momenti teorici e pratica ai fornelli, culminando in un pranzo conclusivo condiviso con insegnanti, funzionari dell’Area Educativa e della Polizia Penitenziaria e con i rappresentanti dell’azienda Tropical Fruits di Passatore, che sostiene il progetto fornendo gratuitamente ingredienti per le esercitazioni.

Un’esperienza che conferma il valore della sinergia tra scuola, istituzioni e aziende del territorio.

Da oltre 15 anni l’Alberghiero “Donadio” porta avanti il proprio impegno nella formazione in carcere: un percorso che non è solo professionalizzante, ma anche umano.

La cucina diventa così occasione di riscatto, concentrazione, scoperta delle proprie capacità e costruzione di un progetto di futuro.

Perché la scuola è sempre un’opportunità.