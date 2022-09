Cuneo, ripartono le commissioni consiliari: mercoledì sera si discute di bilancio

Dopo l'ufficializzazione delle nomine - tenutasi nella serata di martedì 13 settembre, in consiglio comunale - le commissioni consiliari del Comune di Cuneo ripartono con le riunioni.

Mercoledì sera alle 18 sarà la I^ commissione consiliare ad aprire le danze, in un incontro in cui si discuterà del bilancio consolidato del 'gruppo Comune di Cuneo', con la proposta di deliberazione consiliare che verrà discussa nelle sedute in programma per lunedì e martedì sera, e di alcune variazioni al bilancio consolidato 2022/2024.

Il bilancio consolidato del gruppo - che coinvolge l'ente stesso ma anche Farmacie Comunali, l'Azienda dell'Acqua, l'Azienda cuneese Smaltimento Rifiuti, il MIAC, l'ATL 'Valli Alpine e Città d'Arte', il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, il Consorzio Ecologico Cuneese e il CSI Piemonte - è già stato pubblicato nelle scorse settimane sull'albo pretorio. Vede il pareggio alla cifra di 327.027.243 euro e un utile di 72.539 euro.