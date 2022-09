"Il servizio aeroportuale antincendio è assolutamente garantito tutti i giorni. E lo era anche stamattina"

In riferimento all'articolo pubblicato questa mattina, lunedì 19 settembre 2022, Il volo Cagliari-Cuneo "dirottato" su Torino per "mancanza del servizio antincendio a terra", arriva la replica dei vigili del fuoco, a nome dei Segretari Territoriali aggiunti FNS Cisl Cuneo Fabrizio Malabocchia e Gianmario Librizzi.

Evidenziamo che Targatocn ha tentato, prima di pubblicare la notizia, di avere un commento o comunque una replica da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo. Replica che, al momento, non ci è stata data.

Ci è stata invece data dall'aeroporto stesso, per voce del direttore dello scalo, che ha evidenziato come stamattina, a Cuneo Levaldigi, la situazione fosse quella garantita per ogni atterraggio.

Il servizio antincendio fornito dai vigili del fuoco, che hanno un distaccamento 10 uomini a Levaldigi, era lo stesso di sempre. Nessuna differenza rispetto alle garanzie e alle misure di sicurezza fornite per ogni volo.

Pubblichiamo integralmente la lettera che ci è pervenuta e che, lo sottolineiamo, non è dei vigili del fuoco bensì di loro rappresentanti sindacali.

Lo scrivente sindacato, letta la notizia, rimane basito a fronte di un mancato atterraggio del volo Cagliari – Cuneo con la motivazione “mancanza del servizio antincendio a terra”.



Per quanto di competenza, dobbiamo intervenire per tutelare la professionalità delle lavoratrici e lavoratori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco visto i commenti pubblici/social a margine delle informazioni riportate dalla vostra notizia.



Il servizio aeroportuale antincendio è assolutamente garantito tutti i giorni e anche nella giornata odierna.



Le procedure operative e la presenza dei nostri Vigili del Fuoco è sempre garantita ed aggiornata alle procedure internazionali che regolano tale materia.

Siamo certi che le scelte dell’aeromobile siano imputabili a decisioni di altra natura in quanto la stessa tratta in più occasioni è decollata e atterrata senza alcun tipo di problematica riguardante l’antincendio.

Il servizio antincendio aeroportuale è una specializzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede addestramento specifico e mezzi antincendio non ordinari dal resto del Soccorso Tecnico Urgente.

Ribadiamo che il personale presente in sede nel distaccamento aeroportuale Levaldigi, come tutti i giorni, è pronto, addestrato a fronteggiare le emergenze previste per le categorie di volo in transito.

Con la presente confermiamo la professionalità dei nostri lavoratori e la vicinanza della nostra organizzazione sindacale agli stessi.

Inoltre ci schieriamo solidali con il nostro Comando e Comandante Provinciale con cui abbiamo sempre condiviso e discusso tutte le procedure inerenti il servizio antincendio sullo scalo di Levaldigi presente e funzionale quotidianamente.