“Valle Varaita, lo splendore di una valle": gli scatti di Gianpiero Ferrigno a palazzo Sarriod de La Tour

“Valle Varaita, lo splendore di una valle” è questo il titolo della Mostra fotografica realizzata da Gianpiero Ferrigno e allestita nelle splendide stanze del settecentesco Palazzo Sarriod de La Tour, Costigliole Saluzzo.

Un centinaio di fotografie, di vari formati e vai supporti, per raccontare una Valle ricca di fascino. L’autore, da buon costigliolese, ha riservato al suo paese moltissime foto, ma poi come in un crescendo si sale la Valle fino alle vere e proprie magie che solo un Borgo unico come Chianale sa offrire.

“In realtà – spiega Gianpiero Ferrigno – la Mostra racconta alcune perle della valle, in quanto la maggior parte degli scatti sono dedicati a quella vera e propria perla che è il Borgo di Chianale, e le borgate Celle e Chiesa di Bellino, esempio di una bellissima architettura alpina, vero e proprio patrimonio della nostra Valle. Ovviamente – prosegue Ferrigno – da buon costigliolese innamorato del proprio paese ho riservato a Costigliole alcuni scatti che in qualche modo lo caratterizzano: dal Borgo ai castelli, raccontati attraverso fotografie di grandi dimensioni stampate su tela e forex ovvero su lastra plastica in Pvc. Tantissime sono poi le foto stampate su carta”. La Mostra, o meglio “una esposizione di fotografie” come ama presentarla l’autore, si articolerà nelle quattro stanze del piano nobile di Palazzo La Tour (Costigliole, Via Vittorio Veneto 103) dividendo le foto esposte per i luoghi maggiormente rappresentati: Costigliole Saluzzo, Chianale, Bellino mentre l’ultima stanza sarà un insieme della valle Varaita.

La Mostra, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Costigliole Saluzzo, sarà inaugurata sabato 24 settembre alle ore 17 e vedrà la presenza della pittrice saluzzese Caterina Rinaudo nella veste di presentatrice dell’evento. L’esposizione fotografica sarà vistabile domenica 25 settembre, giorno della sagra dell’Uva, dalle ore 9 alle ore 19; sabato e domenica 1 e 2 ottobre dalle 14 alle 18 o su appuntamento telefonando al numero 3388205636