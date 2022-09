Lutto per la scomparsa di Mario Fulcheri, psichiatra e figlio dell'ex sindaco di Vicoforte

Cordoglio nel monregalese e anche in Abruzzo per la morte del professor Mario Fulcheri, medico psichiatra di Torino, docente di psicologia clinica all’università d’Annunzio di Chieti.

Il padre, l'ing. Giuseppe Fulcheri, oltre ad essere stato uomo della Resistenza monregalese e Presidente del CLN, fu poi Sindaco di Vicoforte e presidente della comunità montana, quindi sssessore Regione Piemonte.

Il professor Fulcheri si è spento in Piemonte dopo una malattia vissuta con grande lucidità e dignità, tra l'affetto dei suoi cari.

Nato il 24 novembre 1947, conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1972 presso l'università di Bologna per poi specializzarsi in Psichiatria all'università degli studi di Torino. Alla d’Annunzio arrivò nel 2003, dopo aver insegnato nel capoluogo piemontese e dal 2008 a Chieti divenne docente ordinario di psicologia clinica. Psichiatra ma anche bravo musicista, Fulcheri lascia un ricordo indelebile tra i suoi amici e colleghi abruzzesi, nonché tra i suoi allievi. L'Associazione Psicoanalitica Abruzzese perde “un amico fraterno che generosamente ha contribuito allo sviluppo della psicologia in Abruzzo”.

"È un giorno triste - si legge in un messaggio dell'Ordine degli psicologi d'Abruzzo- Ci lascia il prof. Mario Fulcheri, stimatissimo docente di Psicologia clinica presso l'università di Chieti, maestro e punto di riferimento per generazioni di colleghe e colleghi. L'ordine esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e alle colleghe dell'Ateneo teatino".

Mario Fulcheri lascia la moglie Alessandra e i figli. I funerali si terranno martedì 20 settembre alle 15.30 al capoluogo di Vicoforte, nella parrocchia di San Donato.