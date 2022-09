A Saluzzo, per la rassegna "trame di Quarteire", si parla della leggenda del Re di Pietra

Il Monviso, una favola ecologica, gli elementi della natura. Sono i protagonisti di «La leggenda delRe di Pietra», edito da «Araba Fenice». L’autrice Silvia Bonino sarà ospite della rassegna «Trame di Quartiere» della biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi» di Saluzzo.

Dialogherà con il metereologo Luca Mercalli, che ha firmato la prefazione del volume, e con il direttore de «Il Corriere di Saluzzo», il giornalista Alberto Gedda. L’appuntamento è sabato 24 settembre alle 18 nel prestigioso Antico palazzo comunale di salita al Castello e non, come di consueto, nella Sala tematica de «Il Quartiere».

"Il Monviso, conosciuto come il Re di pietra – dicono i curatori del volume - è la montagna che si staglia sulle Alpi occidentali, simbolo del Piemonte, è al centro di questa storia, una leggenda che affonda le sue radici nella notte dei tempi, quando ancora gli uomini non esistevano. Nelle pagine emergono altri personaggi della natura come i venti dell'ovest, dell'est, del sud e del nord che dialogano con il gigante di pietra e al quale narrano strabilianti avventure. Una storia per tutti, con un messaggio di vita eterno quanto le montagne. Ad arricchire il racconto ci sono delle illustrazioni di Luigi Carbone".

Silvia Bonino ha ricoperto la carica di professore onorario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università di Torino. È autrice di numerosi libri scientifici e divulgativi, pubblicati in Italia e all’estero, e ha diretto il Dizionario di psicologia dello sviluppo per Einaudi. Scrive regolarmente sulla rivista “Psicologia Contemporanea”.

Luca Mercalli è un noto meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico italiano e giornalista. E'presidente della Società Meteorologica Italiana e direttore della rivista Nimbus. Si occupa da anni diricerca sulla storia del clima e dei ghiacciai delle Alpi.La rassegna «Trame di Quartiere» prosegue nelle prossime settimane e fino all’estate 2023. Il calendario, le novità e i momenti clou saranno presentati proprio durante il pomeriggio con Mercallie Bonino. Alcune anticipazioni: mercoledì 28 settembre alle 21 con Romana Goitre, autrice di «Nato due volte» che dialoga con Riziero Zucchi (accompagnamento musicale di Manuela Allemano).

Sabato 1 ottobre, alle 21, un incontro sulla storia dell’ex caserma «Musso», sabato 8 ottobre alle 18 evento per giovani da 18 a 35 anni con il vescovo di Torino Roberto Repole e Fabio Cantelli Anibaldi, vicepresidente Gruppo Abele e protagonista della serie «Sanpa». Ancora: martedì 11 ottobre alle 19 «L’equilibrio delle lucciole» con Valeria Tron che dialoga con il regista Fredo Valla. Altri appuntamenti in cartellone il 28 ottobre, il 18 novembre ed altri ancora in fase diorganizzazione. Per info e prenotazioni 348 0707998 o cultura@comune.saluzzo.cn.it