Che domenica di festa a Borgo San Dalmazzo per le leve del 2 e del 7!

Da mattina a notte fonda. È stata una lunga domenica di festa quella che si è svolta ieri, domenica 18 settembre, a Borgo San Dalmazzo per celebrare le leve del 2 e del 7.

Tantissimi i partecipanti, oltre 400. I più numerosi sono stati i cinquantenni: la leva del '72 ha portato ben 52 presenze. Alla messa hanno partecipato anche tre novantenni, a portar alta la bandiera del 1932.

I più simpatici però sono stati i quarantenni: erano in 29, tutti con cappellino e papillon abbinati color fluo.

A sfilare in passeggino anche una decina di bimbi nati nel 2022, accompagnati dai genitori che hanno accolto l'invito fatto dagli organizzatori.

I numeri: in 3 per la leva del 1932, 11 del 1937, 21 del 1942, 9 del 1947, 23 del 1952, 26 del 1957, 20 del 1962, 45 del 1967, 52 del 1972, 28 del 1977, 29 del 1982, 29 del 1987, 28 del 1992, 40 del 1997 e 33 del 2002.

Prima la sfilata per le vie del centro accompagnati dalla banda, poi la Messa nella parrocchia di San Dalmazzo a cui ha partecipato anche la sindaca Roberta Robbione che è intervenuta per un saluto: “Oggi è un bellissimo momento di condivisione e di festa. È importante sentirsi comunità unita che va insieme nella stessa direzione. Sappiate che a Borgo abbiamo anche tre centenarie che non sono qua oggi, ma che ci tengo a citare. Sono Anna, Maria e Petronilla. E per la prima volta abbiamo anche alcuni nati del 2022 che in totale sono già 70 tra bimbi e bimbe”.

Dopo le foto di rito, è stato servito l'aperitivo in piazza Falcone e Borsellino, e infine la festa a Palazzo Bertello con pranzo, cena, danze e divertimento. Sul palco sono saliti gli organizzatori per ogni leva che hanno applaudito alla super coordinatrice Elena Morlano.