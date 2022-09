A Roccaforte Mondovì torna l'appuntamento con "Bloccalo forte"

Sabato 24 settembre torna “ Bloccalo Forte ” in Valle Ellero, presso la frazione Rastello del comune di Roccaforte Mondovì . Si tratta del consueto raduno boulder (arrampicata su massi, chiamati blocchi in gergo tecnico) organizzato dai ragazzi della Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì in collaborazione con il Circolo Acli Amici di Prea.

Tra le novità previste per la quarta edizione vi sarà la possibilità di partecipare ad una seduta di yoga in preparazione all’esercizio fisico con l’insegnante Alice Comino. Per chi invece volesse testare le proprie capacità di equilibrio saranno disponibili per tutti delle slackline, ovvero delle corde elastiche sospese su cui provare a camminare. Ultimo, ma non per importanza, vi sarà una