Una nuova sede distrettuale per i servizi sociali nel Palazzo Comunale di Dogliani

Grazie alla volontà e alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Dogliani ed il Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese (CSSM), ora la sede distrettuale per i servizi sociali sul territorio doglianese ha una nuova e più spaziosa collocazione. Si sta infatti concludendo in questi giorni il trasloco degli arredi e l’allestimento degli ultimi dettagli nei nuovi uffici del CSSM, che ora si trovano al 4° piano del Palazzo Comunale, in Piazza San Paolo n. 10.

Questo importante “trasferimento” degli uffici, fino a ieri situati nella “Casetta Gialla” di via Savona, all’edificio del Municipio, nasce lo scorso anno dall’esigenza di dare una sede più funzionale, moderna e spaziosa ai servizi territoriali del CSSM ed è reso possibile da una sinergia tra il Comune di Dogliani e il CSSM. Al distretto di Dogliani fanno capo i comuni limitrofi di Belvedere Langhe, Bonvicino, Farigliano, Lequio Tanaro, Somano, con un’utenza totale numericamente importante. L’idea di collocare in un unico edificio, nella fattispecie nel Municipio, anche la sede distrettuale del CSSM, è nata per poter ottimizzare e soprattutto potenziare i servizi sociali per la cittadinanza. Negli scorsi mesi i lavori di recupero, ammodernamento e sistemazione di quella che era un tempo la sede del Giudice di pace, al 4° piano del Municipio, sono andati speditamente.

Grazie ai maggiori spazi, d’ora in poi nella nuova sede si alterneranno, garantendo continuità di presenza e risposta, quattro assistenti sociali, otto assistenti domiciliari e quattro educatori professionali, per erogare i servizi rivolti a minori e famiglie, adulti fragili, anziani e disabili; in particolare, nell’ambito del potenziamento dei servizi è stato allestito uno Spazio neutro per famiglie, ossia un luogo “neutrale”, attrezzato e protetto dove i genitori separati possono incontrare i propri figli alla presenza di operatori, che non era mai stato ospitato a Dogliani, replicando l’analogo Spazio già presente a Mondovì, permettendo così alla cittadinanza dell’area doglianese di accedervi con minor dispendio di tempo e denaro, considerata anche la situazione attuale di rincaro dei costi dei trasporti e del carburante. La vicinanza tra gli uffici del CSSM e gli uffici amministrativi comunali è un valore aggiunto, che favorisce la comunicazione e la collaborazione (si pensi per esempio alla sinergia tra i servizi sociali e i servizi all’istruzione o demografici) e anche la sicurezza, data dalla presenza nel Palazzo del Comando di Polizia Municipale. Inoltre, la nuova collocazione garantisce, rispetto alla soluzione della “Casetta Gialla”, una maggior privacy dei cittadini.

“Lo spirito di collaborazione e la volontà di creare un presidio sociale potenziato sul territorio doglianese sono stati alla base dell’individuazione e apertura di questa nuova sede. In qualità di amministratori locali abbiamo sempre voluto operare per consolidare la sinergia e l’interazione con il nostro ‘braccio operativo’ sociale, che è rappresentato dal CSSM. Abbiamo pertanto lavorato insieme pensando in primo luogo al bene comune delle cittadine e dei cittadini doglianesi, ma non solo, anche del territorio afferente al distretto. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi in questi mesi difficili di pandemia per ottenere questo risultato” spiegano il sindaco Ugo Arnulfo e l’assessore Alessandra Abbona.

Afferma l’avv. Luca Borsarelli, presidente CSSM: “Da sempre l’obiettivo del Consorzio e delle Amministrazioni Comunali è di aiutare le persone in difficoltà erogando la maggior quantità di servizi di qualità, con le risorse a disposizione ed uno degli elementi che incrementano la qualità è appunto la prossimità. Il potenziamento dei servizi presso il Comune di Dogliani va in questa direzione: da oggi i cittadini dell’area Doglianese ottengono più servizi vicino a casa. La sede distrettuale di Dogliani diventa oggi un vero e proprio “polo decentrato” dei servizi del Consorzio, a tutto vantaggio dei cittadini. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale di Dogliani che ha permesso questo salto di qualità, nell’auspicio che sia da stimolo per analoghe iniziative da parte degli altri Comuni del Consorzio”.

Gli uffici saranno inaugurati ufficialmente nel pomeriggio di martedì 27 settembre