Cuneo, la giunta incontra i residenti di frazioni e quartieri: si parte da Madonna dell'Olmo

La giunta Manassero, con gli incontri dedicati all'ascolto delle istanze dei residenti in quartieri e frazioni di Cuneo, parte 'giocando in casa': ieri sera Patrizia Manassero e tutti gli assessori hanno infatti raggiunto Madonna dell'Olmo e ascoltato il locale comitato di quartiere e i cittadini.

Sei le tematiche principali trattate - oltre a quelle sollevate nello spazio lasciato libero al pubblico presente - : tempistiche e novità rispetto al progetto della tangenziale di Cuneo, l'alto flusso di traffico su via Torino, la videosorveglianza e i recenti atti di vandalismo, la manutenzione del verde sul marciapiede frazionale, la questione delle opere di urbanizzazione di Piccapietra e la mancanza di collegamento con la pista ciclabile e il progetto di pista ciclabile verso la rotatoria del Big Store.

Alberto Parola: "Importante la presenza di tutta la giunta"

Soddisfatto della buona riuscita dell'incontro il presidente del comitato frazionale Alberto Parola: "Ci ha sorpreso in positivo, soprattutto, la presenza dell'intera giunta comunale - ha detto - ; alcuni assessori non sono intervenuti perché le tematiche trattate non riguardavano i loro assessorati ma consideriamo comunque importante e significativo il loro esserci".

"Abbiamo riscontrato, da parte della sindaca e degli assessori, un atteggiamento collaborativo e percepito disponibilità alla risoluzione dei problemi - ha aggiunto Parola - . Ci sono state comunque presentate le inevitabili difficoltà economiche e di gestione, così come le tempistiche tradizionalmente e concretamente più lunghe della sfera pubblica. In generale, insomma, abbiamo riscontrato buona volontà ma, pur essendo una giunta 'in continuità' rispetto alle precedenti, ci sono molti volti nuovi e nuove deleghe, che hanno bisogno di qualche tempo per 'ricalibrarsi'".