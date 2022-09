Polemiche per le alghe nel laghetto del Parco Parri... ma è tutto normale e, soprattutto, spiegato

"Lo splendido laghetto del Parco Parri ha cambiato aspetto; ora è diventato un melmoso stagno che sforna zanzare a più non posso. La manutenzione cosa fa?".

Un post sulla pagina "Sei di Cuneo se..." scatena gli utenti, tra like, condivisioni e soprattutto commenti, oltre 120, perlopiù denigratori. Si va dal "vergogna" all'"aspettiamo fiduciosi anche i ratti". Qualcuno prova a dare delle spiegazioni razionali del fenomeno, ma prevale la linea del "non va mai bene niente".

Eppure non è così difficile informarsi, perché proprio vicino al laghetto incriminato c'è un cartello che spiega, in modo semplice e chiaro, come è stato concepito.

Vi si legge: "In alcune stagioni dell'anno l'acqua è meno limpida per la presenza delle alghe, ma si tratta di un fenomeno del tutto naturale". Evidentemente la stagione è quella presente.