Cardè, lutto nel mondo delle bocce: è morto Franco Manzo, campione famoso per il tiro perfetto

“Una persona straordinaria. Come sportivo è stato tra i migliori giocatori di bocce a livello italiano, ma anche come cittadino – sottolinea il sindaco di Cardè Matteo Morena - Partecipava molto alla vita di comunità e giocando a bocce con tutti. Di tutti era amico a partire dai più giovani. E, siamo sempre rimasti ammirati nel sentire raccontare le gesta dei suoi tiri con i grandi giocatori del passato”.

Era famoso per il suo tiro perfetto Franco Manzo, classe 1944 (avrebbe compiuto 78 anni ad ottobre) che si è spento ieri nella sua abitazione di Cardè, dopo alcuni anni di malattia oncologica, circondato dai suoi famigliari a cui era legatissimo.

Era soprannominato il “Martello di Cardè” perché “tutte le bocciate erano colpite”. Ha giocato ai livelli più alti in questo sport e in grandi società del tiro a volo come La Boccia di Carmagnola e la Perosina. Nel suo medagliere decina di titoli italiani individuali, a coppie, quadrette e di società. “La sua vittoria più prestigiosa – ricorda il figlio Carlo Manzo, ex sindaco di Cardè - è stato il campionato italiano con la Perosina, ma ricordava con orgoglio le medaglie vinte con le squadre composte da amici. In particolare con la quadretta conosciuta nel mondo del bocce come una squadra di amici e nello stesso tempo di vincenti. Era composta da lui, da Edoardo Castellino, Domenico Audero, Giacomino Ariatello. Anni per lui indimenticabili”.

Aveva lavorato alla Texid di Carmagnola prima come operaio, poi caposquadra ed aveva iniziato la carriera di bocciatore proprio all’interno del gruppo sportivo aziendale.

Lascia la moglie Franca e i figli Carlo e Cristina, con i rispettivi coniugi e i nipoti Beatrice e Leonardo che chiamava con affetto “La luce dei miei occhi”.

I funerali si svolgeranno giovedì alle 14,30 in parrocchia a Cardè. Il rosario stasera (mercoledì) alle 20,30, sempre in parrocchia.