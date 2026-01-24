A Revello "Una commedia per le ragazze del Nepal: quando il teatro costruisce futuro"



Martedì 3 febbraio, alle 21, il Pala San Biagio di Revello (Via Volo 21) ospiterà un appuntamento speciale: una serata di teatro che unisce risate e solidarietà.

Nell’ambito delle festività patronali di San Biagio 2026, va in scena la Commedia Solidale, realizzata con la collaborazione della Pro Loco di Revello e la disponibilità della Compagnia Teatrale “d’la Vila” di Verzuolo.

Sul palco sarà rappresentata “Tal e qual”, brillante commedia dialettale in tre atti di Christian La Rosa, con la regia di Carlo Antonio Panero: uno spettacolo capace di divertire e coinvolgere, nello stile autentico di una compagnia che da oltre trent’anni porta il teatro popolare piemontese sui palcoscenici del territorio, fedele al suo motto: divertire divertendosi.

Ma questa sera il sorriso avrà un valore in più. L’ingresso è libero e le offerte raccolte saranno interamente destinate al nuovo progetto di Cecy Onlus, il “Monviso Girls Hostel”, un ostello per ragazze nel basso Solukhumbu, in Nepal, una povera e isolata zona rurale del Paese.

Qui, per molte adolescenti, la scuola finisce troppo presto: mancano strutture, alloggi sicuri e le famiglie non possono sostenere i costi dello studio. Il progetto prevede la creazione di un ostello nella cittadina di Salleri, che offrirà accoglienza, spazi di studio e protezione a ragazze provenienti da villaggi remoti, permettendo loro di continuare gli studi, evitare matrimoni precoci e costruire un futuro di autonomia e dignità.

Una sera di teatro può diventare un mattone di speranza. A Revello, il palcoscenico si apre sul mondo.