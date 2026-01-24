Panatè ’d Boves: un mestiere antico

C’è un filo che lega la terra al pane, ed è un filo fatto di lavoro, memoria e scelte quotidiane. Panatè ’d Boves 2025 racconta proprio questo: un mestiere antico che parte dal grano, passa per la farina e arriva al forno, attraversando generazioni, famiglie e cambiamenti profondi.

È una storia che nasce nei campi, continua nei mulini e prende forma nelle panetterie di Boves, dove il pane non è solo un prodotto, è identità. Le immagini e i racconti accompagnano il pubblico dagli anni Sessanta a oggi, mostrando come il lavoro del panettiere si sia trasformato nel tempo senza perdere il suo valore.

Tradizione e futuro convivono, perché il pane resta un gesto semplice che richiede cura, conoscenza e rispetto della materia prima. Un lavoro nobile, fatto di mani, pazienza e passione di famiglia, che oggi guarda avanti tra nuove sfide e nuove responsabilità.

Un’occasione per riscoprire da dove veniamo e capire, con concretezza, cosa significa davvero “dal grano al pane”.

Evento in programma domenica 25 gennaio 2026, alle ore 21 presso il Salone Asilo di Rivoira, a Boves.