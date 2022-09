Ad Alba una mostra in onore dell'arte e della sfida per il cambiamento climatico

­Venerdì 23 settembre alle ore 18 presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba verrà inaugurata la mostra "L’arte e la sfida del cambiamento climatico. Il pianto delle sirene".

Esposizione di Gianmarco Maraviglia, curata da Chiara Oggioni Tiepolo.

Una collaborazione tra grandArte e Circonomia.

Gianmarco Maraviglia è un fotogiornalista che lavora per alcune dei più importanti media internazionali, come Washington Post, Der Spiegel, National Geographic e tantissimi altri. Ha raccontato storie da tutto il mondo, sempre alla ricerca di un punto di vista alternativo e che sia capace di portare il lettore in mondi sconosciuti, con una grande potenza visiva ma anche con empatia. Le sue foto sono state esposte in mostre e gallerie, oltre a far parte di alcune collezioni private. È stato fondatore e direttore di Echo, un’agenzia fotogiornalistica che per anni ha raccontato “l’eco” dei grandi eventi internazionali. Nel 2020 ha vinto l’ Ispa, Italian Sustainability Photo Award, premio per la fotografia sostenibile, con un progetto su Fico, la nuova avventura imprenditoriale di Oscar Farinetti. Quando non è in viaggio lavora a progetti di comunicazione per brand che abbiano voglia di raccontare i propri valori con un linguaggio diverso.

La mostra sarà visibile dal 23 settembre al 22 ottobre presso la Chiesa san Giuseppe in via Vernazza 6 -Alba- dal lunedì al venerdì 14.30-17.30 e sabato e domenica 10-13 e 14.30-18.30