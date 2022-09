Carrù in lutto: è scomparso il vicesindaco Bruno Calleri

Lutto a Carrù per la scomparsa di Bruno Calleri, vicesindaco e assessore con deleghe importanti come Protezione Civile e Lavori Pubblici.

Calleri aveva 68 anni ed era malato da qualche tempo. E' spirato oggi (22 settembre), nella stessa data delle elezioni amministrative che due anni fa avevano portato Nicola Schellino - attuale primo cittadino - alla fascia di sindaco (oltre 100 le sue preferenze).

Lascia la moglie Adele.

Ex ingegnere civile in forze alla 'Soda costruzioni', era in pensione ma anche membro attivo del gruppo comunale di Protezione Civile. Grande appassionato di montagna, aveva all'attivo un'altra esperienza da consigliere comunale come membro dell'amministrazione del sindaco Restagno (1996-2000).