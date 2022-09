Elezioni, Terzo Polo: Luigi Marattin ha incontrato i cittadini di Saluzzo

L’On. Luigi Marattin, capolista per il Terzo Polo al collegio plurinominale della Camera dei Deputati, ha incontrato i cittadini di Saluzzo, insieme ai segretari provinciali di Azione e Italia Viva Andrea Vassallo e Francesco Hellman, Marta Giovannini e Anna Bracco, candidate rispettivamente - sempre per il Terzo Polo - alla Camera e al Senato.



Gli interventi dei candidati hanno toccato in profondità argomenti di politica nazionale e questioni di rilevanza territoriale, con particolare riferimento ai temi di carattere economico, essendo l’On. Marattin Presidente della Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati.



A ciò è seguito, complice una grande partecipazione, un confronto sui temi e sui programmi tra i candidati e i cittadini.