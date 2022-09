"Esserti Terra": installazione artistica nella Casa del Quartiere Donatello di Cuneo

La mostra sarà visitabile presso la Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23 a Cuneo, nei giorni 1 e 2 ottobre dalle 16 alle 19.

Le autrici si sono confrontate con parole, letture, immagini e riflessioni, lavorando sul tema "Corpi e Terre". Questa modalità di lavoro ha permesso di creare un'opera collettiva (da non confondere con mostra collettiva) dove non troviamo pezzi di singoli artisti, ma un'unica grande installazione alla quale appartengono tutte le autrici. L'installazione è composta da tre ambienti da attraversare, tre "luoghi" che sono essi stessi l'opera "Esserti Terra". Le "cose" che troviamo all'interno sono come dettagli di un quadro d'insieme in cui immergersi.

"Attraversiamo ed intersechiamo quest'opera collettiva.

Alla fine forse ci sarà una resa.

Una resa alle profondità della terra.

Quella sferica nello spazio che vibra e soffre delle nostre piccole e grandi barbarie.

Quella delle zolle, delle arature, dei semi accolti.

La terra che ci ha fatto da grembo intanto che ci stavamo facendo vita.

La terra che siamo.

Quella che vorremmo diventare.





Attraversiamo, intersechiamo questo spazio creativo di memorie ancestrali, orme, provocazioni, domande.

Percepiamo come un'opera a più mani può rivolgersi a noi, proprio a noi e ci interpelli:

E tu vuoi essere zolla di terra arata vibrante accogliente? Zolla di terra per qualcosa. Per qualcuno. Perché ci sia un futuro di vita buona?"

L'installazione artistica è stata creata da: Alessandra Nocco, Angela Losapio, Anna Astesana, Annamaria Volpe, Claudia Alladio, Palmina Valvo.

La voce recitante è di Matilda Qafaloku.

Il laboratorio di condivisione creativa AreaVisiva è stato condotto e coordinato da Carlo Cavallo, presso la Casa del Quartiere Donatello.