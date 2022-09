“Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale”: oggi è la Giornata nazionale ABIO

Oggi, sabato 24 settembre, è la Giornata nazionale ABIO, Associazione per il bambino in ospedale. Ecco che i volontari di ABIO Cuneo vi aspettano in corso Nizza, angolo corso Dante per raccontarvi la loro esperienza, e sapere cosa significa far parte di ABIO.

Sarà anche possibile sostenerli, tramite un’offerta di 10 euro, ricevendo un cestino di ottime pere; il simbolo della Giornata! Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per organizzare nuovi corsi di formazione per i volontari affinché possano continuare a svolgere un prezioso servizio in ospedale.

E se non puoi andare in piazza, potrai sostenere ABIO anche online, prenotando e ricevendo comodamente a casa una confezione di ottime pere.

Dal 15 al 30 settembre sarà possibile prenotare le pere e scegliere a quale Associazione ABIO destinare la propria donazione. Con un contributo di 20 euro – a partire dal 24 settembre – potrai ricevere a casa una confezione contenente due cestini di pere che potrai anche regalare ad amici e parenti, indicando un indirizzo diverso dal tuo.

Per maggiori informazioni https://giornatanazionaleabio.org/

https://www.facebook.com/ABIO-CUNEO-769269313171340/