La CRI di San Michele Mondovì ha un nuovo mezzo per il trasporto disabili [FOTO]

Nuovo mezzo per la delegazione Croce Rossa di San Michele Mondovì.

Grazie a una donazione dell'ASD San Michele - Niella Tanaro è stato possibile dotare l'associazione di un'auto adatta la trasporto dei disabili.

La benedizione del mezzo oggi, domenica 25 settembre, al termine della S. Messa, officiata da don Giordanengo, all'interno dei festeggiamenti patronali.

"Siamo davvero riconoscenti per questo dono - spiega la presidente della CRI Mondovì, Lina Turco - che ci permette di potenziare il nostro parco mezzi. La vettura cinque posti, servirà per trasportare i disabili e assisterli nello svolgere attività che diversamente non riuscirebbero a fare, come ad esempio raggiungere l'ospedale o ndare a una visita. Un gesto di generosità che ci consentirà di continuare ad aiutare la comunità anche a livello sociale. Ringrazio infine tutti i volontari che dedicano il loro tempo al prossimo, con professionalità e spirito di abnegazione".