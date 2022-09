Simulazione congiunta tra la Croce Verde di Bagnolo Piemonte e i Vigili del Fuoco di Barge

Importante giornata di simulazione oggi, domenica 25 settembre, per la la Croce Verde di Bagnolo Piemonte in collaborazione con i vigili del fuoco di Barge per poter meglio spiegare alla popolazione le attività che vengono svolti dai due gruppi che con impegno, durante tutto l'anno, effettuano numerosi servizi in favore della popolazione, sia per soccorso di infortunati che di persone colte da malore.

I volontari hanno inscenato una missione di soccorso per incidente stradale che vedeva coinvolte due autovetture con persone incastrate all'interno; i vigili del fuoco hanno operato affinché si potesse liberare gli infortunati dalle lamiere e i volontari del soccorso della croce verde si sono prodigati per prestare le prime cure e trasportare i feriti in sicurezza assicurandoli sugli appositi presidi presenti sul mezzo di soccorsobe previsti in caso di trauma.

Infine i vigili del fuoco hanno dimostrato come si effettua un intervento per incendio autovettura e nel secondo scenario di simulazione abbiamo visto i volontari coinvolti nel soccorso di un ciclista ferito e incastrato sotto un' autovettura.