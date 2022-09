Due corsi Oss in partenza al Monviso Solidale [VIDEO]

Il Consorzio Monviso Solidale, in convenzione con l’Asl CN1, vista la D.D. Regione Piemonte n. 330 del 21/06/2022, organizza per l’anno formativo 2022/2023 n. 2 corsi di prima formazione per Operatore Socio Sanitario che si svolgeranno presso le sedi di Fossano e Saluzzo.

L’O.S.S. è l’operatrice o operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario (i principali ambiti di lavoro sono i reparti ospedalieri, le case di riposo e residenze per anziani, i servizi sociali che operano sul territorio);

b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. Maggiori informazioni sulla figura professionale O.S.S. e sui contenuti dell’attività formativa sono disponibili presso le sedi del Consorzio.

Il corso, a frequenza obbligatoria, avrà una durata pari a 1.000 ore di cui 545 ore di lezione teoriche, 440 ore di attività pratiche e 15 ore di esame finale. Le domande devono essere presentate entro venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 12 , compilando il modulo al seguente link:

https://bit.ly/3qYdKhM (sul nostro sito www.monviso.it trovate il testo completo del bando con i dettagli relativi ai requisiti richiesti ai candidati). Il corso, secondo la normativa di legge, ha un costo di frequenza commisurato all’indicatore Isee, che varia dalla totale gratuità al 100% della quota parte individuata dalla Regione Piemonte.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione. Sono a disposizione 25 posti per ogni corso. Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti sedi consortili:

Fossano, Corso Trento n. 4 – 0172698620;