A Somano tutti a ammirare le stelle nel ricordo del Prof. Giovanni Peisino

Tutti a “rimirar le stelle” nel ricordo del Prof. Giovanni Lorenzo Peisino, un “uomo di Langa tra le stelle” che il Comune di Somano vuole ricordare sabato 1 ottobre con un evento particolare.

Lo stimato matematico e astronomo nacque a Somano il 16 aprile 1890, frequentò le elementari a Murazzano, e poi continuò gli studi a Mondovì prima di andare all’Università di Torino per laurearsi nel 1915 in matematica.

Visse la Prima Guerra Mondiale sul campo come ufficiale d’artiglieria e, al termine del conflitto bellico, nel 1918 iniziò la sua carriera come astronomo che lo vide attivo a Pino Torinese, Trieste, Teramo e Collurania fino al 1960.

In pensione continuò ad interessarsi di astronomia, matematica e pittura. Morì all’età di 95 anni il 2 marzo del 1985 a Murazzano.



«Con il maestro Giuseppe Rolfo, la famiglia Drocco ultima discendente del prof. Peisino, il sindaco di Alpette, abbiamo voluto omaggiare il suo grande amico con una mostra che avremmo voluto presentare già due anni fa, fermati solo dalla pandemia - afferma il sindaco di Somano Claudio Paolazzo – ma ora siamo veramente contenti di poterla aprire agli appassionati di matematica e astronomia. Sarà una giornata in cui il ricordo farà rivivere la figura del professore Peisino che ha dato tanto alla divulgazione scientifica, e che ci ha insegnato la curiosità di osservare per imparare. Ha portato in giro il nome del nostro paese. Altre persone, ad esempio un’avvocatessa che porta il mio cognome e che lavora vicino a Buenos Aires, la nonna di Michele Ferrero è nata a Somano in Fr. Altavilla. Ringrazio il maestro Giuseppe Rolfo e tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo evento che mette in mostra il prezioso materiale del prof. Peisino».



IL PROGRAMMA



Ore 16 presso la Biblioteca comunale "G. Peisino" inaugurazione della mostra “Peisino, astronomo tra due guerre” a cura del Maestro Giuseppe Rolfo

Ore 17 presso il Centro Polifunzionale "Michele Ferrero" convegno astronomico con i saluti dai sindaci di Somano (C. Paolazzo), Alpette (S. Varetto), Mu razzano (L. Viglierchio), relazione del Maestro G. Rollo su vita e opera dell'astronomo, relazione "I cambiamenti climatici" del Prof. Fulvio Romano relazione "Siamo soli nell'universo" del Prof. Walter Ferreri.

Interventi conclusivi da parte del presidente D. Corna del Centro Astronomico di Alpette, presidente ATL Mariano Rabino, presidente UNCEM Nazionale M. Bussone, presidente UNCEM Regione Piemonte R. Colombero

Dalle ore 19 degustazione prodotti tipici (20 Euro – gratuito per i partecipanti al convegno)



Dalle ore 21 presso la piazza antistante il Centro Polifunzionale “Michele Ferrero” si osserva il cielo “a tu per tu con le stelle” a cura dell’Osservatorio Astronomico di Alpette.