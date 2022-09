Vicoforte commissariato dopo le dimissioni del sindaco, i gruppi di minoranza: "Spiacevole conclusione, ma non saranno mesi di immobilismo"

Chiusa l'esperienza del secondo mandato di Valter Roattino, sindaco dimissionario di Vicoforte, il comune è stato affidato in gestione al commissario straordinario, la dott.ssa Silvia Bolmida.

Dopo l'ultimo consiglio comunale, tenutosi la scorsa settimana, Roattino ha indirizzato ai vicesi una riflessione sulla (triste, ndr) conclusione del percorso amministrativo (leggi qui) e ieri, lunedì 26 settembre, i gruppi di minoranza "Insieme per Vicoforte" e "Progetto in Comune", hanno indetto una conferenza stampa per esporre il loro punto di vista e avere occasione di chiarire per senso di rispetto e correttezza verso i cittadini.

"Prendendo atto delle dimissioni del sindaco a meno di due anni dal Suo insediamento per il secondo mandato, desideriamo sottolineare la nostra posizione ed i fatti che hanno dimostrato quello che temevamo sin dall’inizio: le limitate competenze utili per la gestione della complessa macchina comunale e la mancata coesione del gruppo di maggioranza. - spiegano Gian Pietro Gasco, Sebastiano Massa di "Insieme per Vicoforte", Umberto Bonelli e Andrea Beccaria di "Progetto in Comune" - Tutto ciò non comporta la valutazione delle persone, tutte ben degne di rappresentare i Vicesi, ma del loro operato e della percezione, poi dimostratasi giusta, della loro debolezza nelle competenze necessarie ad amministrare il Comune.

In questi due anni abbiamo doverosamente rappresentato oltre il 60% dei Vicesi che ci avevano dato fiducia nelle ultime elezioni ed abbiamo avanzato proposte, richiesto chiarimenti, sollecitato la collaborazione con altri Comuni ed Enti esterni e rilevato palesi omissioni ed errori non solo formali, come si vuole far credere; tutto questo è dimostrato e documentabile da atti consiliari.

Siamo anche stati disponibili a collaborare, poco ascoltati, sia tramite le commissioni e sia con suggerimenti verbali e scritti; lo abbiamo fatto sino alla fine.

Infatti, all’inizio del mese di agosto, abbiamo dato la disponibilità a lavorare insieme per avviare e gestire un percorso amministrativo concordato che consentisse di giungere alla chiusura anticipata del mandato amministrativo, per andare alle elezioni nella prossima primavera, affrontando, uniti, i temi più urgenti; la risposta è stata fermamente negativa preannunciando, anche a dispetto dell’evidenza dei numeri che ne minavano la possibilità di resistere, che sarebbero stati nominati due assessori esterni per andare avanti sino al 2025.

Non è vero poi che in questi anni non ci siano stati “reali o gravi disservizi” e bene lo sanno coloro che, indipendentemente dalle problematiche create dalla pandemia, hanno dovuto accedere con difficoltà agli uffici e hanno avuto pratiche la cui evasione è stata di molto rallentata.

E questo non è responsabilità dei dipendenti, ma deriva dalla mancata sostituzione di quelli che sono andati in pensione e che non sono stati affiancati e avvicendati tempestivamente; anzi, la struttura comunale con tutti i suoi dipendenti e collaboratori ha retto sino all’ultimo, pur lavorando per mesi con un organico molto ridotto e senza le giuste competenze nei vari ruoli da sostituire.

Sul fronte della coesione, poi, non ci sono molte parole da spendere: dimissioni del Vice Sindaco e di due assessori (di cui uno anche da Consigliere), oltre a quelle di un Consigliere di maggioranza, il recesso del Revisore dei Conti, l’avvicendamento di tre Segretari Comunali e, in ultimo, la costituzione di un gruppo consiliare distaccatosi dalla maggioranza, senza dimenticare le dimissioni del Capogruppo della Protezione Civile.

Siamo così giunti al Commissariamento e occorre precisare che non è vero che ci saranno mesi di “immobilismo totale”: è una grave offesa al Commissario incaricato dalla Prefettura, la Dr.ssa Bolmida, che fra l’altro sappiamo essere funzionario competente, con lunga esperienza da segretario comunale e quindi ben conoscitrice dei meccanismi amministrativi; speriamo che sia ancora supportata dal vice segretario Dr. Rinaldi che in questi mesi ha avuto modo di conoscere bene le esigenze di Vicoforte.

Insieme, con tutti i dipendenti e loro collaboratori, sapranno sicuramente gestire fluentemente l’ordinaria amministrazione e tutta la programmazione reale, tuttora in corso o concretamente avviata e non certo quella solo annunciata.

Non ci sono poi maggiori costi, come si potrebbe pensare, perché vengono meno i compensi oggi riconosciuti al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri.

Dopo toccherà ai Vicesi scegliere chi avrà l’onore, ma soprattutto l’onere, di ripartire dalle vicende di tutti questi anni e di ricostruire, partendo dalla struttura organizzativa, dalla presenza propositiva ed autorevole nella collaborazione con altri Comuni, Enti ed aziende partecipate e dalla programmazione lungimirante e concreta per il futuro di Vicoforte, il cui inizio deve essere il più immediato possibile."

All'incontro non erano presenti i rappresentanti di "Obiettivo in Comune", gruppo nato dopo la spaccatura della Giunta e composto da Roberto Botto, Lucia Polleri e Bruno Cavallo, che hanno affidato le loro riflessioni ad una nota stampa.

Una spiacevole conclusione per Vicoforte.

"Si è chiusa, venerdì 23 settembre l’ennesima crisi amministrativa del Comune. - scrivono - "Una situazione che si è prolungata per troppo tempo alla ricerca di una soluzione il meno traumatica possibile, ma che inevitabilmente si è tradotta nella fine anticipata di un mandato. Riconosciamo al Sindaco i toni pacati, concilianti e forse tardivi, usati nel suo discorso di chiusura, per evitare che la barca alla deriva naufragasse del tutto, affondando con l’equipaggio, come dignitosamente conviene a chi ha la responsabilità del comando.

Consapevoli delle molteplici difficoltà generate dalla pandemia, dalla carenza strutturale della macchina comunale, si è comunque registrata e manifestata una profonda difficoltà a perseguire gli obiettivi del programma elettorale. Prendiamo atto delle cose fatte (poche) e non terminate, della mancanza di linea politica, della mancanza di personale, della progettualità non attuata, degli errori erroneamente commessi, dagli abbandoni fin dai primi giorni del mandato, da intrusioni politiche veramente eccessive che hanno minato ulteriormente un equilibrio già fortemente precario.

Il nostro gruppo, Vicoforte Obiettivo Comune, in tempi non sospetti, ha voluto prendere le distanze da tutto ciò.

Siamo stati chiari e fermi sulle motivazioni che ci hanno spinto verso una scelta difficile, ma necessaria. Non potevamo far finta che le cose stessero andando bene, che i cittadini fossero contenti della compagine amministrativa, che stessimo sfruttando tutte le opportunità per far crescere la comunità Vicese, il suo territorio e quello delle nostre vallate, si rischiava seriamente di mandare allo sbaraglio un paese. All’atto finale di questa travagliata avventura amministrativa, non può che seguire una riflessione che porti a voltare pagina e a proseguire per il futuro, perché Vicoforte merita di più. Vicoforte merita uno sguardo aperto e innovativo, un respiro organizzativo a pieni polmoni, risposte adeguate e puntuali e un coinvolgimento di tutti quanti abbiano a cuore il bene della nostra comunità.

Ora, siamo sicuri, non ci saranno “mesi di immobilismo totale”, ma una sana ripartenza. Il Commissario Prefettizio, la dott.sa Silvia Bolmida, che ora si occuperà delle sorti del nostro Comune, svolgerà un lavoro attento e certosino nell’interesse dei Vicesi, traghettandoci alle prossime elezioni. A lei, rimanendo a sua disposizione, va il nostro saluto e l’augurio di un buon lavoro."