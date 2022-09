Tutto pronto per la grande sfilata di domani che darà il via al “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2022

Mercoledì 28 settembre alle ore 17, prenderà il via la grande parata inaugurale del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2022 che partirà da piazza Galimberti per arrivare, percorrendo corso Nizza, fino in piazza Europa, da dove i protagonisti della sfilata e il pubblico verranno accompagnati con i due trenini “Oktoberfest Cuneo Express” e un servizio navetta fino all’area di svolgimento dell’evento presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta.

A sfilare dietro il carro originale del 1908 che Paulaner ha fatto arrivare come già nel 2019 apposta da Monaco di Baviera e che verrà trainato dai caratteristici cavalli da tiro dal manto nero, ci saranno i ragazzi e le ragazze che lavoreranno al “Paulaner Oktoberfest Cuneo” in costume bavarese accompagnati dalla musica bavarese della Juhej Band, da quella della Banda musicale di Boves, dalle performance degli sbandieratori e musici Borgo San Martino di Saluzzo e da quelle del gruppo di majorette “The Scarlet Stars” di Peveragno.

Giunti davanti al padiglione principale, avrà luogo la tradizionale apertura della prima botte di birra, che sarà offerta ai presenti e che darà il via ufficiale all’evento. Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2022 sarà aperto da mercoledì 28 settembre a lunedì 10 ottobre: da lunedì a mercoledì dalle ore 18 alle 24; giovedì dalle 18 all’una di notte; venerdì dalle 18 alle 3 del mattino; sabato dalle 11 fino alle 3 del mattino; domenica dalle 10 fino a mezzanotte. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.oktoberfestcuneo.it e sui canali social dell’evento.

“Dopo due anni di pausa, in molti sono già corsi sul sito a prenotare il proprio posto all’Oktoberfest – spiegano gli organizzatori della Sidevents -. Questa prima risposta entusiasta da parte del pubblico ci conferma quanto il ritorno dell’evento fosse atteso e ci spinge a dare il nostro meglio per la piena riuscita di un evento nato nel 2016 e ormai giunto alla sua quinta edizione”.

L’area di svolgimento dell’evento sarà dotata di un’ampia zona parcheggio gratuita a cui si aggiungono i numerosi parcheggi collocati all’ingresso della città di Cuneo. Per accompagnare il pubblico dal centro di Cuneo al Palazzetto dello Sport, oltre ai due “Oktoberfest Cuneo Express” sarà attivo un servizio navetta. I mezzi partiranno da piazza Galimberti alle ore 18 nei giorni feriali, alle 11 il sabato e alle 10 la domenica, seguendo gli orari di apertura del padiglione e facendo tappa alle fermate indicate da apposite paline.

Per salire a bordo basta cercare la fermata più vicina e aspettare l’arrivo dei trenini o delle navette. Il percorso si snoderà lungo corso Nizza e corso Francia fino al bivio con corso De Gasperi, dove i mezzi svolteranno a destra per raggiungere il Palazzetto dello Sport di via Aldo Viglione. Per garantire una mobilità sicura dei visitatori, il tratto di corso De Gasperis, dall’incrocio con via San Maurizio a quello con corso Francia, sarà pedonalizzato dall’ora di apertura fino ad un’ora dopo quella di chiusura.