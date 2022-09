FdI Cuneo: "Orgoglio e soddisfazione per essere il primo partito della provincia"

Il costante lavoro ed il fortissimo impegno dell’intera classe dirigente del partito sono stati premiati dai cittadini, che ci hanno permesso, con il loro voto, di trainare il Centrodestra da primo partito della coalizione. Questo risultato storico è frutto della dedizione e del lavoro dell’intera Federazione: i dirigenti, gli eletti, i Presidenti di Circolo e i direttivi cittadini, gli attivisti e i nostri sostenitori.

Fratelli d’Italia si è riconfermato il partito più radicato sul territorio e rinnova l’invito a tutti i cittadini a farsi portatore delle loro istanze e richieste. Le nostre più grandi felicitazioni vanno all’Onorevole Monica Ciaburro, nostra parlamentare già eletta nel 2018 ed oggi riconfermata al collegio uninominale di Cuneo con oltre il 53.3% delle preferenze, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in questi anni e nella certezza che saprà rappresentare la nostra Provincia con forte dedizione e grandissima attenzione alle istanze del nostro splendido territorio. Un grande complimento va anche a Marcello Coppo, candidato astigiano di Fratelli d’Italia, che è risultato eletto nel collegio uninominale Langhe, Roero e Asti con il 53% dei voti.

A tutti coloro che si sono spesi per questo risultato va il più sentito ringraziamento della Federazione Provinciale e dell’intero Partito, che in Provincia di Cuneo ha ottenuto un risultato superiore di circa 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale del 26%, dove già Fratelli d’Italia si conferma di gran lunga la prima forza politica. Inoltre, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito anche nelle città di Cuneo (dove si attesta al 26,10%), Alba (23,05%), Fossano (30,88%), Bra (28,54%), Mondovì (27.65%), Savigliano (27,30%), Ceva (30,47%) e Saluzzo (30,00%), dove ha superato nettamente il Partito Democratico. Un ringraziamento va dunque a Monica Ciaburro, al nostro capogruppo in consiglio regionale Paolo Bongioanni ed a Federica Barbero, candidata nel collegio di Cuneo alla Camera dei Deputati, per la brillante ed intensa campagna elettorale delle ultime settimane. La nostra più grande gratitudine va ovviamente a tutti i cittadini che, con il loro voto, ci hanno voluto accordare una straordinaria fiducia, che non verrà mai tradita dal Governo di centrodestra che si insedierà nei giorni a venire.

Tutti i cittadini che desiderino avere maggiori informazioni sulla nostra attività politica e sulle iniziative proposte sull’intero territorio provinciale, possono consultare la nostra pagina Facebook Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo, la nostra pagina Instagram Fratelli d’Italia - Cuneo oppure contattarci all’indirizzo email fratelliditalia.cuneostampa@gmail.com.

Il Coordinatore Provinciale di Cuneo William Casoni