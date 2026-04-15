Il dottor Andrea Denegri entra nella direzione provinciale del PLD Cuneo

Il Partito Liberaldemocratico della provincia di Cuneo annuncia l’ingresso del dott. Andrea Denegri all’interno della Direzione provinciale.

Medico chirurgo, specialista in Chirurgia Toracica e attuale direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, Denegri rappresenta una figura di alto profilo professionale che va a rafforzare la squadra del partito sul territorio.

"L’ingresso del dott. Denegri è un segnale importante per il nostro progetto - dichiara il segretario provinciale Marco Anselmo. Vogliamo costruire una classe dirigente competente, radicata e credibile. L’esperienza e la professionalità di Andrea sono un valore aggiunto per affrontare con serietà le sfide della nostra provincia".



"Desidero ringraziare il segretario provinciale e gli altri componenti della direzione provinciale del Partito Liberaldemocratico sinceramente per la fiducia accordatami. Le mie esperienze professionali e associative mi hanno permesso di sviluppare una particolare attenzione ai temi dell’accesso alle cure, dell’efficienza dei servizi e della tutela della salute pubblica, che intendo mettere a disposizione del partito e della comunità", dichiara Denegri.

Con questo ingresso, il Partito Liberaldemocratico conferma il proprio percorso di crescita nella provincia di Cuneo, puntando su competenza, merito e impegno civico.