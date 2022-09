Beinette guarda alla ciclabile verso villaggio Colombero: entro fine anno progetto esecutivo e appalto dei lavori

Nuovo passo avanti per l'iter di realizzazione del collegamento ciclabile tra l'abitato di Beinette e villaggio Colombero: nel corso del consiglio comunale di settembre è stata infatti approvata in via definitiva - e con l'unanimità - la specifica variante semplificata al Piano Regolatore, a seguito dell'approvazione da parte della Provincia del preliminare di variante e dell'ottenimento di tutti i permessi.

Il progetto - appaltato alla CuC di Cuneo, come previsto dagli accordi per le spese finanziate con il PNRR - riguarda il tratto di strada a valle della SP564 tra la rotonda del Marguareis e l'abitato di villaggio Colombero, e prevede anche la costruzione di una rotatoria davanti al supermercato Lekkerland. I fondi stanziati sono per una cifra di 420.000 euro provenienti dal ministero, e per due tranche tranche da 60 e 45.000 euro dal bilancio comunale.

A ottobre si presenterà il progetto esecutivo e i lavori verranno appaltati entro la fine del 2022. Si prevede di concludere il cantiere per la primavera-estate del 2023.