“Stile Arpino”, il 22 gennaio a Torino una giornata di studi dedicata a Giovanni Arpino

In continuità con i precedenti lavori sugli scrittori del Novecento, il CISLE - Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee propone, in data 22 gennaio 2026, a partire dalle ore 9, presso il Circolo dei Lettori di Torino, un secondo incontro dedicato a Giovanni Arpino e intitolato: Stile Arpino. Giovanni Arpino, narratore per ragazzi e non solo.

Tra i temi trattati: Giovanni Arpino e la scuola con la riproposta da parte di Bruno Quaranta di un incontro già tenuto dallo stesso Arpino nelle scuole e sviluppando un dialogo ancora attivo con gli studenti; Giovanni Tesio svilupperà il tema del rapporto con il padre («anche in considerazione del rapporto con Caterina, la fidanzata prima e la sposa poi, che la destinataria di molte lettere e la protagonista di alcune poesie […]. Due temi che si intrecciano e si incrociano costantemente, e che coinvolgono aspetti tanto della biografia quanto dell’opera integrale»);

Pompeo Vagliani si occuperà dell’aspetto narrativo che più lo lega alle Letteratura per ragazzi. Il suo intervento, I mille e un Arpino. La produzione per ragazzi, riprende il titolo della pubblicazione del 2017 fatta in occasione della mostra organizzata al MUSLI per il doppio anniversario di nascita e morte di Giovanni Arpino; Valter Boggione, a partire dal romanzo di formazione, L’ombra delle colline, affronterà il tema della lotta partigiana e della Resistenza italiana: Giovanni Arpino è stato il primo a raccontare la Resistenza da una prospettiva nuova. Mariarosa Masoero, che con il suo lavoro getta luce sulla produzione per l’infanzia di Giovanni Arpino, si occuperà dell’aspetto narrativo collegato al profilo giornalistico (non sportivo): Giovanni Arpino e «Il nostro tempo» o ancora Quando Arpino domandava ai giornali: «Cosa devo fare?».

La giornata di studi è stata inserita all’interno di un programma culturale del Circolo dei lettori rivolto a studenti e studentesse per la promozione della lettura come strumento di conoscenza, confronto e crescita.

La giornata di studi si realizza con i contributi del MIC (Ministero della cultura) e con il Patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Sarà presente la consigliera Franca Giusti. Saluti di Tommaso Arpino.

L’incontro prevede un coinvolgimento attivo da parte degli studenti. Per questa ragione alcuni titoli dello scrittore Giovanni Arpino sono stati selezionati per essere donati alle scuole. I libri agli studenti sono donati dal CISLE e dallo stesso Tommaso Arpino.



Tra gli enti partner, oltre al Circolo dei Lettori, il Centro Studi Piemontesi, Cooperativa Letteraria, FuoriAsse Edizioni, Premio Lussu, Centro Studi Sirio Giannini, Città di Bra, Biblioteca Giovanni Arpino di Nichelino. L’iniziativa sarà riproposta sul sito del CISLE e sui canali social e YouTube di CISLE e di Cooperativa Letteraria (quest’ultimo tra gli enti partner).



*Il progetto rientra nella formazione accreditata per i giornalisti. Ci si può iscrivere attraverso la piattaforma https://www.formazionegiornalisti.it/login?redirect=%2Fdashboard oppure direttamente in loco.

L'evento è patrocinato dal Comune di Bra.