Diritti umani in primo piano all'istituto d'istruzione superiore Denina Pellico Rivoira

Incontro con Amnesty International per il Denina Pellico Rivoira

Dall’inizio dell’anno scolastico, infatti, le classi 3A (seguita dalla professoressa Federica Garello) e 3B (seguita dal professor Boglione) del Denina Pellico Rivoira stanno svolgendo un modulo didattico sui diritti umani, occasione per gli studenti di riflettere sui valori fondamentali che stanno alla base del rispetto della persona e della convivenza democratica.

Il modulo è iniziato con una lezione frontale, in cui i docenti hanno accompagnato gli studenti verso la consapevolezza di quanto i diritti umani siano strumenti indispensabili per la tutela della dignità umana e per la costruzione di una società equa e inclusiva, seguita da un lavoro di gruppo incentrato sul tema del diritto al rispetto della personalità umana.

Un ulteriore momento di approfondimento è stato il collegamento online live con Unisona, in occasione dell’evento “Humans – In difesa dei diritti umani”, svoltosi a dicembre, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti umani” in cui i ragazzi hanno ascoltato testimonianze e riflessioni che hanno evidenziato come la tutela dei diritti umani sia una sfida ancora attuale e condivisa a livello mondiale.

Il percorso si è concluso nei locali del Denina con un incontro in presenza di grande valore educativo: le classi hanno potuto confrontarsi con Patrizia Barello, responsabile di Amnesty International Cuneo, e con Mara Maccagno del Csv di Cuneo, società solidale che si occupa di enti del terzo settore in ambito sociale.

Le relatrici hanno spiegato come il diritto di protesta sia uno strumento essenziale per esprimere dissenso, difendere i diritti e promuovere il cambiamento sociale, sottolineando al contempo i limiti, le responsabilità e i rischi legati alla sua negazione in molte parti del mondo.

Il dialogo diretto con le ospiti ha suscitato grande interesse e partecipazione: i ragazzi hanno posto domande, espresso opinioni e riflettuto sul proprio ruolo di cittadini attivi.