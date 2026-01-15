Pagno ha celebrato il Natale con la Gara dei Presepi dedicata a don Giuseppe Aimar

Tradizione, creatività e spirito di aggregazione: così Pagno ha celebrato le Feste natalizie con la sesta edizione della “Gara dei Presepi”, dedicata alla memoria di don Giuseppe Aimar, compianto parroco della valle Bronda, ha illuminato il periodo natalizio con un’esplosione di arte e ingegno. Organizzato dal Comune di Pagno in collaborazione con l’associazione “Ala Veja”, l’evento ha ospitato una ventina di presepi artigianali, esposti nell’Ala Veja.

Le opere sono state esposte in forma anonima, a eccezione di quelle presentate da scuole e associazioni, che riportavano il nome del gruppo partecipante.

La proclamazione dei vincitori si è svolta martedì 6 gennaio, al termine della messa festiva dell’Epifania celebrata dal parroco don Beppe dalmasso.

La manifestazione ha attratto numerosi visitatori, trasformandosi in un appuntamento imperdibile per gli appassionati dei Presepi.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutti i partecipanti al nostro Concorso presepi - affermano gli organizzatori - che è ormai un appuntamento irrinunciabile per Pagno. Ogni anno, questo evento illumina i cuori, unendo tradizione e spirito di condivisione in un’atmosfera magica e di meraviglia per tutti".

I PREMIATI

Per la categoria Bambini e Ragazzi, il primo classificato è stato il “Presepe in filo”, realizzato da Nicola e Federico Serre.

Il secondo posto è andato a “Albero di Natale” di Elena Alberto, mentre il terzo premio è stato assegnato a tutti gli altri partecipanti a pari merito, a riconoscimento dell’impegno e della creatività di tutti.

Nella categoria Adulti, il primo premio della giuria tecnica è stato attribuito a “Il Re dei Re” di Eligio Perotto, mentre il premio della giuria popolare è andato a “L’Arca di Natale” realizzato da Sofia Alberto.

Le scuole dell’infanzia e primarie e le associazioni partecipanti sono state tutte premiate a pari merito per l’impegno, la fantasia e la qualità dei lavori presentati, contribuendo a rendere particolarmente ricca e partecipata l’edizione del concorso.