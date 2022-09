"Fermate il treno, voglio scendere…": a Cuneo torna l’appuntamento mensile con il laboratorio di autostima

Martedì, 4 ottobre ore 20:45 torna il consueto e apprezzato appuntamento mensile con il laboratorio autostima organizzato dall'Associazione Noi4you di Cuneo.

L'incontro si svolgerà in presenza a Cuneo in via Cavour nr. 1 presso la “Sala Monviso”, grazie alla preziosa collaborazione dell’Hotel Principe.

Il laboratorio è gratuito, rivolto a tutti i cittadini, e di volta in volta vengono trattate tematiche scelte di interesse pubblico che riescono a solleticare le emozioni di ognuno.

Fermate il treno!!! Voglio scendere… Quante volte nella vita quotidiana ci ripetiamo questa frase perché abbiamo tanti, forse troppi impegni, perché la maggior parte di questi ci sembra indelegabile, perché il tempo scorre inesorabile. Ma siamo veramente felici? Siamo soddisfatti di quello che siamo? Forse questa domanda ce la si pone troppo poco perché la sua risposta fa paura in quanto gli automatismi che tanto ama il nostro cervello ci illudono che se le cose vanno così, vanno bene.

Nell’arco della serata con la Dott.ssa Monica Marro si avrà modo di riflettere sulla difficoltà del cambiamento e sulla necessità di trovare nuove strategie di azione nella propria vita per migliorare la soddisfazione personale e la propria felicità. Sarà un momento per ragionare su alcune semplici regole che ci si può dare per iniziare al meglio questa nuova parte dell’anno, in cui non sono le ferie a farla da padrone ma spesso i doveri.

Per informazioni e per iscriversi al laboratorio ricordiamo che è necessario contattare NOI4YOU tramite whatsapp 375 5518066 o via mail noi4you.cn@gmail.com.