Medici di famiglia, novità nel distretto sud ovest dell'Asl Cuneo

Dal 10 ottobre prende servizio quale medico titolare di Medicina Generale con studio a Caraglio il dottor Emanuele Albenga che presterà la propria attività, previo appuntamento telefonico al numero 351/66.74.136, mail ambulatorio.albenga.emanuele@gmail.com in via Valgrana 8 nei seguenti orari:

lunedì 15.30 - 19; Martedì 9.00 - 12.00; Mercoledì 15.30 – 19; Giovedì 9 – 12 e Venerdì 9 – 12.

Dal 16 ottobre il dottor Eugenio Ascioti, medico di Medicina Generale, cesserà la propria attività presso gli ambulatori di Beinette, Chiusa di Pesio e Borgo San Dalmazzo. Gli assistiti in carico al dottor Ascioti dovranno effettuare una nuova scelta del Medico di Medicina Generale tra quelli disponibili nel distretto. La scelta può essere effettuata on line al sito www.salutepiemonte.it accessibile con SPID, CIE o TS-CNS scegliendo il pulsante “Il mio medico" oppure recandosi presso gli sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

Dal 17 ottobre aprirà uno studio aggiuntivo in via Gauberti 15 a Beinette la dottoressa Alessandra Leone (già MMG titolare con ambulatorio a Cuneo), che riceverà su appuntamento al numero 351/6553858 nei seguenti orari: lunedì 16 – 17; Martedì 10.30 - 11.30; Mercoledì 10.30 - 11.30 e Venerdì 10.30 - 11.30.