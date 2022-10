Alba, da giovedì 13 ottobre al via gli appuntamenti di “Nonsolomusica”

Appassionati di musica sedetevi, perché oggi abbiamo una splendida notizia per voi. Giovedì 13 ottobre, alle ore 18.30, in sala Riolfo (cortile della Maddalena), prende avvio la rassegna “Nonsolomusica. Armonie a confronto”, quattro serate a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero” e guidate dal maestro Paolo Paglia.

Si inizia con “Universo musica”, appuntamento dedicato a Johann Sebastian Bach e alla sua prolifica opera. Paglia, insieme al professor Elio Ambrogio, presenta il suo ultimo libro “Oh per Bach”, una sorta di concentrato che racconta, anche in chiave ironica, le tante sfaccettature del grande musicista tedesco. La serata vuole essere l’occasione per approfondire il rapporto tra Bach ed i vari aspetti del creato.