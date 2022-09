Manassero: "Una Cuneo senza l'impegno della presidenza provinciale è più libera di valorizzarsi"

A poche ore dall'elezione di Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, alla presidenza provinciale il consiglio comunale di Cuneo nella seduta di martedì 27 settembre l'ha salutato ufficialmente e pubblicamente. Un atto certamente dovuto, che nella città capoluogo assume un significato più ampio stante il fatto che il 'past presidente era Federico Borgna, anche sindaco per due mandati.

A tirare in ballo l'argomento ci ha pensato il consigliere comunale Beppe Lauria che, prendendo la parola nella discussione del primo ordine del giorno, ha commentato il risultato elettorale: "Prendo atto della vittoria del sindaco di Mondovì, che conosco da tempo in quanto amico del padre, ma facio anche i complimenti all'altro contendente, Roberto Dalmazzo: una persona perbene a cui deve essere attribuito il merito di averci provato, e di averlo fatto con eleganza, nonostante si sia chiaramente trovato all'interno di un ragionamento più grande di lui".

"Credo sia anche importante sottolineare un altro aspetto, che a volte sfugge, e cioè che per anni abbiamo patito e patiamo la capacità straordinaria del territorio albese di 'fare lobby' - ha aggiunto Lauria - ; una capacità oggi più di ieri palesata da una presenza ingombrante, in senso buono, del presidente Alberto Cirio e da quella dell'assessore alla sanità Luigi Icardi. Che la presidenza della Provincia sia in mano al sindaco a noi più prossimo per territorialità e, nel caso di qualche consigliere di questo consesso, anche a livello politico mi spinge a pensare che in futuro Cuneo possa incidere in maniera più importante e raggiungere davvero il ruolo di ente capofila di area vasta, come avrebbe dovuto fare quando sindaco e presidente della Provincia erano la stessa persona. Mi congratulo quindi con la capacità dell'amministrazione comunale di corrispondere agli accordi, fatti e mantenuti".

Manassero: "Tra Alba e Cuneo giusta concorrenza. Ma non la si estremizzi"

Nel proprio intervento di risposta alla discussione sull'ordine del giorno la sindaca Patrizia Manassero ha colto la palla al balzo ed è ritornata sull'argomento: "Porto il saluto al nuovo presidente della Provincia Luca Robaldo e ci tengo a complimentarmi con i due contendenti per la campagna elettorale che, seppur breve, è stata impegnativa e portata avanti in modo serio" ha detto.

"Merita ragionare sulla contrapposizione provinciale tra Alba e Cuneo - ha aggiunto la sindaca - . Dal mio punto di vista, se estremizzata, è qualcosa di negativo perché entrambe le città dovrebbero lavorare in favore di tutto il territorio, in modo deciso. Di certo, nella visione portata avanti e premiata alle elezioni, il ruolo di una Cuneo più libera dall'impegno di dover garantire copertura all'intero territorio provinciale permetterà alla città di svolgere appieno politiche dedicate alla sua stessa valorizzazione".