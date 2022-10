A Fossano un corso IFTS di informatica per dispositivi medici in collaborazione con il Politecnico di Torino e l’Istituto Vallauri

Inizierà a fine ottobre a Fossano il nuovo corso IFTS finanziato dalla Regione Piemonte “Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici” realizzato dal Cfpcemon con la partnership del Politecnico di Torino, dell’IIS Vallauri e di un gruppo di aziende del settore (B.E.S.T. S.R.L. BIO-ELETTRONICA STRUMENTAZIONE – TORINO/SALUZZO, LINEA MEDICALE SRL - PECETTO TORINESE, MDS SRL MEDICAL DEVICE SERVICE - TORINO)

“Si tratta di un percorso che abbiamo progettato per rispondere alle necessità chiare di alcune aziende con cui collaboriamo da anni e di altre nuove che condividono l’esigenza di questi tecnici specializzati nell’installazione e nell’assistenza dei tantissimi dispositivi biomedici presenti in strutture pubbliche e cliniche private. - Spiega Cristina Ballario, responsabile della sede di Fossano - Siamo davvero orgogliosi di portare, in collaborazione con l’IIS Vallauri questa nuova opportunità di formazione sul territorio Fossanese.”

La docenza sarà in parte a cura di tecnici che già lavorano nel settore e in parte in carico ad insegnanti del Politecnico e dell’IIS Vallauri: Controllo qualità e sicurezza elettrica e clinica delle apparecchiature medicali, Elementi di biologia, fisiologia e anatomia umana, Fondamenti di elettronica ed elettrotecnica per apparecchiature elettromedicali, Informatica applicata, Management della manutenzione di dispositivi medicali, Organizzazione aziendale e dei servizi sanitari, Processi di comunicazione aziendale, Regolamenti e direttive europee dei dispositivi medici, Sicurezza e Tassonomia strumentazione elettromedicale le materie principali per un totale di 400 ore.

Le restanti 400 saranno invece ore di alternanza formazione/lavoro nelle aziende partner e in altre che hanno già formalizzato la loro disponibilità ad accogliere i futuri tecnici, alternanza che in alcuni casi potrà essere svolta anche attraverso la modalità dell'Apprendistato.

Il corso è rivolto a tutti i diplomati e laureati in cerca di occupazione senza vincoli legati alla residenza e i posti disponibili sono max 30 e verranno assegnati in base un test di tecnico-scientifico e colloquio motivazionale. Le candidature sono possibili a questo link entro il 25 ottobre.

Il Cfpcemon organizza da diversi anni anche un altro corso IFTS nel settore ambientale

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Cfpcemon

