Costigliole Saluzzo, apre il nuovo campo da padel indoor

SINERGIA PUBBLICO-PRIVATO PER ACCRESCERE I SERVIZI

Vista la convenzione in essere con il Comune, nei prossimi mesi il terreno da gioco sarà utilizzato al mattino come palestra temporanea per le scuole, in attesa che si concluda il cantiere del polo scolastico (e quindi una palestra dedicata agli studenti). Ma intanto la VaV sta stringendo collaborazioni per l’utilizzo dell'impianto con varie associazioni del territorio e per l'attività di ginnastica dolce rivolta agli anziani.